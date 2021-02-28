減肥｜三餐前喝溫水瘦身減重效果會更好？營養師推介5種健康飲品

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-02-28 15:02

現在有肥胖困擾的人愈來愈多，「減肥」儼然已成為全民運動。你是否也想問：減肥到底能喝什麼飲料？營養師建議，想減重的人，在三餐前喝1杯「溫開水」，能幫助減肥效果更好！

喝水最好！提升代謝、調節體溫、助減肥、改善水腫

你明明知道喝含糖飲料很不健康，但卻還是不愛喝白開水嗎？台灣癌症關懷基金會營養師陳冠蓉指出，「水」能提升新陳代謝、調節體溫、助減肥、代謝尿酸、藥物、毒素、改善水腫、便秘等，所以「白開水」是最好的飲料！

而成人建議每天喝水量，為體重乘以30～40cc，陳冠蓉也建議民眾，可以將白開水裝在大水壺裡，一整天分次小口小口慢慢喝；而想要減重的人，在三餐之前喝1杯「溫開水」，減肥效果會更好！

不過，陳冠蓉提醒，若因疾病導致腹水或腎臟病患者，要先與醫生、營養師討論過後，再決定喝多少水。另外，千萬別等到口渴才喝水，想知道喝水夠不夠，可以檢視尿液顏色，如果呈現「淺黃色」表示水分足夠。

▼飲料聰明選！營養師大推的5種健康飲品 （點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

1. 無糖綠茶

兒茶素高的綠茶，其抗氧化力非常好，且具降血脂與膽固醇功效，屬於相當好的飲品。

2. 無糖豆漿

屬於優質蛋白質，能降低膽固醇，想增肌減脂的人千萬別錯過！

3. 黑咖啡

適量咖啡能減少脂肪肝、降血糖、助排便；但建議少喝拿鐵，因為「鮮奶也含糖」。1杯全脂牛奶含12克醣、8克脂肪，熱量其實並不低。

適量咖啡能減少脂肪肝、降血糖、助排便；但建議少喝拿鐵，因為「鮮奶也含糖」。（Unsplash@anniespratt）

4. 氣泡蔬果汁

氣泡水有神奇口感，孩子也會超愛！可將檸檬切片或製作水果丁搭配飲用，或者打蔬果汁加點氣泡水就變得更好入口。陳冠蓉解釋，添加「蔬果」的水不僅解渴，還能補充植化素、益菌生（膳食纖維），是健康又能解渴的飲品。

5. 養肝茶

陳冠蓉說，自己在坐月子期間，最喜歡的飲品就是養肝茶，且作法簡單。食材：枸杞2匙、紅棗10顆、黃耆1匙，水2000cc，放入電鍋燉煮（外鍋1杯水）即可。

資料來源／蓉媽咪營養師健康寶典

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