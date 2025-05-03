立夏飲食｜養肝護心去濕疏肝宜清淡　中醫推健脾去濕8食物4款湯水

立夏，是二十四節氣中的第七個節氣，也是夏季的第一個節氣，標誌著夏天正式開始。一般在5月5至7日之間，2025年的立夏則是5月5日。註冊中醫師建議這時要吃護肝和養心的食物。



立夏飲食｜去濕養脾胃

立夏，掀起了夏天的序幕，古語有云：「一候螻蟈鳴，二候蚯蚓出，三候王瓜生。」意思是立夏到來，小蟲開始鳴叫、蚯蚓亦在洞裡鑽出；至於王瓜，是一種藥用爬藤植物，立夏時會急速攀爬生長，約於6、7月結果。

5月5日是立夏，自然界的小昆蟲也開始四出活動。（資料圖片／龔慧攝）

註冊中醫師邱穎琳指，立夏後陽氣漸長，天氣逐漸變熱，令人體容易熱氣上火，所以飲食要以清淡為主，比春天時更需清熱，不宜吃濃味及煎炸食物。至於立夏前後的飲食宜忌跟之前有何分別？她認為要先了解夏天所對應的臟腑，再進食適宜的食物，飲食習慣應比春天還再清淡些，同時兼顧去濕。

夏天對應的臟腑是心臟，所以不能忽略養心的重要性。此外，立夏後雨水增多，天氣潮濕，飲食應盡量揀選清淡、易消化的，並要去濕和養脾胃。 註冊中醫師邱穎琳

請按下圖睇中醫師推薦的8種立夏適宜食物：

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此外，邱醫師也叮囑，春夏天飲食都不宜進補和濃味，亦不應吃煎炸油膩食物，注重清熱之餘，卻要盡量避免太寒涼的食物。

除了進食某類食材外，大家也可透過煲湯去滋養，健脾疏肝又消暑，以下4種都是適宜在立夏前後飲用的湯水。

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