降血糖飲食｜凍豆腐簡單4步變豆腐「飯」　助瘦身降餐後血糖近2成

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-17 12:23

凍豆腐是將傳統豆腐放入冷凍庫冰至冷硬，再解凍而成，作為湯品或火鍋配料均十分常見。盛傳凍豆腐取代肉類、白飯可以減肥，有日本醫生推薦將凍豆腐做成「豆腐飯」，有助減重，亦助改善餐後高血糖。

有日本醫生推薦將凍豆腐做成「豆腐飯」，有助減重，亦助改善餐後高血糖。（余曉彤攝）

據健康網站《早安健康》引述日本營養師足立香代子表示，碳水化合物含量高的食物會讓餐後血糖上升的速度加快，當血管中的血糖濃度增加時，胰腺分泌胰島素來調控，控制血糖水平穩定，但胰島素會將剩餘的碳水化合物轉化為脂肪，故此血糖值除了和罹患糖尿病有關，也和致肥相關。

不少人提倡減醣來控制體重及預防肥胖，日本醫生西澤真生建議，某些時候吃凍豆腐取締白飯當正餐，以減低吸收糖分，同時補充蛋白質。用凍豆腐模仿白飯的口感十分簡單。不但比煮白米飯省時，口感和白飯相似，此舉讓每餐習慣要吃飯的人感到滿足外，亦減少吸收大量碳水化合物。

請按下圖看「凍豆腐飯」的做法，簡單4步可完成︰

日本名醫鐮田實指出，凍豆腐亦有抗性蛋白質（Resistantprotein），或有助預防高血脂情況，當中的膳食纖維有益腸道健康，並幫助血糖值趨於正常水平。有日本健康節目，邀請一名59歲的受試者進行測試，吩咐他持續10天每日吃1塊凍豆腐。該受試者吃早餐後的餐後血糖約介乎152至158，結果他在每天吃凍豆腐後，餐後血糖降到123至127之間，控制餐後血糖的效果顯著，下跌幅度接近20%。

日本名醫鐮田實指出，凍豆腐亦有抗性蛋白質（Resistantprotein），或有助預防高血脂情況，當中的膳食纖維有益腸道健康，並幫助血糖值趨於正常水平。（VCG）

凍豆腐有４類人要慎吃

傳統豆腐的製作過程以黃豆為主，而凍豆腐的製作方式是將豆腐結冰後再進行乾燥處理，因此它濃縮了豆腐的營養，其中蘊含高鈣及鐵質，鈣質約是普通豆腐的5倍，每100克約有660毫克鈣，鐵質將近7倍，每100克約有6.8毫克鐵。豆腐含相當優質的植物性完整蛋白質及零膽固醇，卻要注意缺乏維他命B雜。不過，若凍豆腐食用不當，卻有可能愈吃愈肥，得不償失。除此之外，至少有4類人士要慎吃大豆製品，例如豆腐、凍豆腐等。

按圖了解吃凍豆腐致胖的風險及4類人士要慎吃豆腐︰

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記者試了四個方法，發現當中有方法果然奏效，而且乾淨企理。（尹嘉蔚攝）

以下各圖實測取盒裝豆腐的四種方法及成功原理解說︰

參考資料︰元氣網/早安健康