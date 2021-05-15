花生營養｜富含蛋白質、維他命B雜　熱量高每日最多食10粒？

撰文： 健談 最後更新日期： 2021-05-15 15:02

有長生果、萬壽果之稱的花生，是很常見的零食食材之一，無論是花生製品還是調味花生，都相當順口好吃！到底花生有哪些營養價值，飲食上該注意哪些重點才能兼顧健康呢？

▼花生營養（點擊下圖看清👇👇👇）

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花生富含多種營養成分，如蛋白質、維他命B雜、膳食纖維等，然而，花生在營養分類上隸屬於「油脂與堅果種子類」，脂質含量超過7成，亦即花生富含油脂，因此熱量也相對較高。每8克的生花生約含有45大卡的熱量，若再加上10克油脂炒、炸時，熱量可能會提高至135大卡之多；因此，食用上建議以水煮或是無調味花生為佳，且每日食用量以一湯匙（8公克，約10顆花生米）為限，以免攝取過多熱量。

此外，花生外膜富含膳食纖維，食用時可連膜一起食用，以幫助促進腸胃蠕動。

其實花生的維他命C含量很低，若再經烹調加熱後，維他命C幾乎消耗殆盡，幾乎不具功效。

台灣廖嘉音營養師提醒，食用花生與相關製品須留心黃麴毒素污染問題！廖營養師解釋，黃麴毒素為一種具有肝毒性和致癌性的黴菌，若長期食用遭黃麴毒素污染的花生，恐會影響人體健康；因此，建議在挑選及保存花生相關產品時，最好選擇小包裝為佳，且應將花生及其製品放置在通風乾燥的地方以免受潮發霉。另外，也不要購買來路不明、製造廠衛生條件不明的花生、花生相關產品與豆穀類，避免不小心吃進黃麴毒素。

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