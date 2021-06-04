揀蔬菜貼士｜水蓮爽脆可口帶獨有蓮花香氣　3大挑選原則首要翠綠

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水蓮富含膳食纖維，鉀、鈣、鎂、鐵等營養素，而且熱量極低，每100克只有17卡路里，低卡高纖。 現代人經常外食、嗜吃重口味而引發水腫，水蓮則有助於維持人體中的鈉、鉀離子平衡，加速代謝。

社員廖炯程在廚藝公社Facebook介紹台灣前一陣子大缺貨，最近陸續出現快炒店（類似香港的大排檔）必點的「水蓮」。

物資缺乏的年代，常常拔摘野菜來吃，台灣高雄美濃地區的客家人發現了一種美味食材，在地俗稱「野蓮」，它的正式中文名是「龍骨瓣莕菜」，聽起來就是石內卜魔藥學課程中箱子裡會裝的那種，應該可以解石化？如果有解石化經驗的可以分享一下。（不過大概沒人會這樣叫它，畢竟我們都是麻瓜。）

很特殊的是台灣水蓮99％都來自高雄「美濃」必須生長無污染的水塘裡，吃的是去頭去尾的細長葉柄（不是葉子不是莖）葉柄內呈現海綿狀組織（黑人問號！？），含有大量的水分，大火翻炒快炒一分鐘起鍋，入口時帶一點蓮花香氣，每口咬下都會從上下齒撞擊時發出清脆的巨響，懂吃的人，快炒店一定會點來爽腦一番！

水蓮挑選原則（點擊下圖看清👇👇👇）

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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