夏天湯水食譜｜花旗參冬瓜瘦肉湯防中暑　清熱益氣適合流汗後飲用

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-12 13:03

天氣炎熱、氣溫高企，若身體處於高溫狀態，大量出汗而未能適時補充水分，便可能出現熱中暑。除了定時補充水分可避免中暑外，不妨在大量出汗過後飲用花旗參冬瓜湯，有清熱、解暑、益氣之效。

中暑是什麼？

根據香港衛生署資料，人在酷熱環境下會令環境裡體溫上升，身體機能便會自動調節來降溫，例如增加排汗和呼吸次數；可是，當環境溫度過高，這些生理調節不能有效控制體溫時，便會出現「熱衰竭」甚至中暑等情況。而中醫稱中暑為暑厥，感受暑熱之邪，傷津耗氣而驟然出現高熱、汗出、煩渴、乏力或神昏、抽搐等的急性熱病。

不論中西醫，預防中暑的方法也是大同小異，最重要都是多喝水，若然不愛淡而無味的水，註冊中醫師郭志華博士建議可在大量出汗過後飲用花旗參冬瓜湯，以預防中暑。

花旗參冬瓜瘦肉湯

花旗參冬瓜湯所需的材料不多，準備工夫亦不多，基本上將所有材料浸洗及切件後便可開始煲湯。不過湯料中包含了花旗參和荷葉，因此味道會帶點苦澀，如不喜歡的話謹記加入2-3粒蜜棗，添加甜味。另外，郭醫師亦建議飲用綠豆湯、馬蹄茅根竹蔗水以預防中暑。

花旗參冬瓜瘦肉湯食譜

花旗參冬瓜湯可清熱解暑益氣，適合夏天天氣熱出汗多時飲用，為身體補充水分同時減低因暑熱而引致的乾燥感、心煩。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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花旗參冬瓜湯（煲／Boil）

5-6人分量 1級難度 2小時15分鐘

材料：

花旗參23克

冬瓜（連皮）600克

眉豆112克

生薏米112克

乾荷葉1/4塊

瘦肉300克

水3公升

鹽1/8茶匙

做法：

1. 冬瓜切件；花旗參洗淨切片。

2. 眉豆、生薏米用清水浸泡。

3. 荷葉洗淨浸軟，撕成小塊放入濾袋。

4. 冷水連瘦肉一同煲滾，大火汆水幾分鐘後盛起。

5. 煲滾一鍋水，放入所有材料，大火煲滾後轉小火煲2小時。

6. 加入鹽調味，即成。

資料來源：衛生署