去濕湯水食譜｜粉葛赤小豆扁豆湯健脾消腫 連皮煲更好？揀粉葛2招

粉葛赤小豆扁豆湯，是很多人都飲過的家常湯水，它有著健脾去濕、利水消腫等功效彌，春夏季天氣潮濕，易有水濕困在體內，形成水腫，飲這個湯就適合不過。然而對不少入廚新手來說，挑選和處理粉葛卻是一大難題，以下就會講講揀粉葛的心得。

攝影：鄧穎琪



粉葛點揀好？

粉葛是較老較熟的葛根，有些看上去圓身，跟芋頭相像；有些則比較長。想挑選好的粉葛，建議揀墜手又大個的，比較新鮮和多水分。其次，粉葛表面最好亦要避免發霉。

粉葛雖像芋頭，它的皮硬實得多，加上粉葛外型凹凸不平，去皮時很難完全去得乾淨。這次筆者為了拍攝，就買了半個粉葛自己削皮，不過要是你想偷懶，部分菜販可幫你削皮，他們較熟手，按著粉葛頂，用刀仔輕輕鬆鬆就將粉葛皮扯出，比用刨還有效率。

若你屬於脾腎兩虛的水腫人士，或是體質寒涼，則不太適合飲這個湯。

粉葛不用去皮保留營養？

曾聽過李家鼎（鼎爺）的說法，他煲粉葛湯時刻意不去皮，認為可保留更多營養，並表示：「很多有名的中醫師跟我投緣，他們說煲粉葛湯，最主要就是粉葛皮，藥力全在表皮，你要是削掉它就減去了幾成功效。」因此，他只會用刷子擦走及洗淨粉葛表面的沙泥，然後會切塊煲湯，大家可參詳一下。

李家鼎曾在《阿爺廚房》中表示，煲粉葛湯不宜去皮，否則功效就會減走幾成。（無綫電視《阿爺廚房》截圖）

相信你切粉葛時都會感覺到它很硬，沒錯它的確又硬又難出味，宜切塊再煲之餘，煲湯時間亦比平日長。其他家常湯水，一般可能煲2小時，但粉葛湯則可能要3小時，水量也比較多。

粉葛硬身，加上難以出味，煲之前切成小塊再熬較好。

粉葛赤小豆扁豆瘦肉湯食譜

材料(3-4人份)：

粉葛半個、紅蘿蔔1條、粟米1條、扁豆1両、赤小豆1両、瘦肉300克、酒少許、水3公升、鹽少許

做法：

1.粉葛去皮、洗淨及切塊，紅蘿蔔去皮切塊，粟米切段。

2.扁豆、赤小豆、蜜棗洗淨備用。

3.凍水連瘦肉煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加入少許酒。

4.所有材料連水下鍋，大火煲滾後，轉中小火煲3小時，加鹽調味即成。

不失敗秘訣：

*粉葛宜挑選墜手的，比較新鮮多水分。

*懶得去粉葛皮的話，有部分菜檔檔主也可代勞。

*粉葛又硬又難出味，因此煲湯時間會比平日長。



按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 3

扁豆：性平味甘，可健脾和中，利水滲濕。

赤小豆：有利尿消腫，去濕功效。

紅蘿蔔：味甘，性平，有健胃消食、養肝明目的功效。紅蘿蔔不宜大量及長時間進食，因為胡蘿蔔素會儲存在身體內而使皮膚變黃，但停食兩個月後會自行消失。

粟米：味甘性涼，有健脾和胃，利尿祛濕的功效。

瘦肉：味甘鹹、性平，有益氣健脾之效，但不宜食得過量，以免增加胃腸負擔。

粉葛：有解肌退熱，生津止渴，升陽止瀉功效。

中醫師指煲粉葛湯時還可加入薏仁，增強去濕利水功效。

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