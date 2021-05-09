減肥｜6種水果熱量低纖維含量高有助瘦身　熱情果更能延長飽腹感

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-05-09 15:02

現時一年四季都有許多好吃的水果，但許多正在減肥的人可能會擔心，吃水果會容易變胖讓先前的努力白費一場。但其實只要選對水果不僅能幫助減肥，還可以預防疾病。以下就來看看哪6種食物，可以助減肥一臂之力。

▼減肥就選這6種水果（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 西柚

西柚的熱量非常低，半顆的西柚熱量約39卡，但維他命C、維他命A含量卻很高。而且西柚的GI值（升糖指數）低，低GI的食物可以維持血糖平衡，有助於減肥或維持體重。而且在一項針對85位肥胖者的研究中，飯前吃西柚或喝西柚汁12周，結果體重減輕了7.1%，也改善了膽固醇數值。

2. 蘋果

蘋果熱量低、纖維含量高，能帶來飽足感，有助於減肥。有研究表示，比起喝蘋果汁，食用整顆蘋果，更能減少飢餓感及控制食慾。

3. 莓果類

莓果類的水果不僅熱量低，還包含許多重要的維他命，有助於降低膽固醇、血壓，以及減少發炎反應。

4. 熱情果

熱情果不僅熱量低，一顆熱情果（約18g）僅17卡路里，還擁有豐富的膳食纖維，膳食纖維會減慢消化的速度，因此可以延長飽腹時間並控制食慾。而且它可能有益於改善血壓及胰島素的敏感度。

5. 奇異果

奇異果具有很高的營養價值，富含維他命C、維他命E、葉酸、纖維，對身體健康有顯著的益處。有研究表示，奇異果可以幫助控制血糖、改善膽固醇及維持腸道健康，這些好處都有助於減肥。

6. 桔子（又稱橘子）

就像其他柑橘類水果一樣，桔子的卡路里含量低，維他命C及纖維含量高，也有助於增加飽足感。研究發現，想要有效減少飢餓感，比起喝果汁吃整顆水果的效果會較好。

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