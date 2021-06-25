水果冷知識｜吃錯芒果品種容易胖？12款芒果營養比併這種助排便

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-06-25 15:02

吃芒果的季節到了，你最愛吃哪一種？台灣營養師高敏敏整理出12種芒果的熱量、營養價值比一比，以同重量計算，金興芒果熱量最低；想要排便順暢，四季芒果膳食纖維含量最多；若要保護眼睛 ，β胡蘿蔔素最多的就是海頓芒果；美容效果好的，就選維他命C最多玉文芒果。

新鮮芒果每天限吃2份

高敏敏指出，眾所皆知，芒果熱量高，如果吃完糉子，再來一盤香甜美味的芒果，小心醣分爆表。建議芒果每天吃1份即可，最多以2份為限。份量以平常吃飯碗為基準，1份則為裝到8分滿左右。芒果乾等加工食品，因為精緻糖量高，不建議吃。

四種人吃芒果要小心

高敏敏提醒，當季的芒果真的很甜、很好吃！但千萬不能因為好吃而過量。若是對芒果過敏、糖尿病、腎臟病、有三高等疾病的人，更需要注意攝取量。

不過，芒果優點還是很多的！像是含膳食纖維、維他命A、維他命C、礦物質鉀、鎂，只要適量攝取，能增加身體防護力、幫助排便順暢，還能養顏美容。

12種芒果熱量、營養價值比一比（點擊下圖看清！）

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請按圖看如何選出超甜、多汁、柔軟的紅皮芒果：

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