減肥｜以水果代替主食瘦身易營養失衡復胖快？6大健康問題大解構

吃水果減肥,很可能會營養不良,一旦恢復正常飲食,還容易復胖!根據克里夫蘭醫學中心,營養學家凱特帕頓(Kate Patton)醫學博士說,水果減肥是目前限制性最強的飲食之一,他認為身體運作需要好的營養物質,不建議以水果來替代主食的減肥方式,比較建議像地中海飲食能夠長期堅持的飲食方式。

水果飲食比例 佔飲食中25-30%

水果中富含天然糖及維他命和抗氧化劑,包括維他命C和β-胡蘿蔔素。有一些研究表明,水果可減少罹患癌症和其他慢性疾病的風險。一般來說,適度的水果對身體來說是健康的,尤其是想要改善飲食健康時,通常會增加水果的攝取量,甚至以水果當成是代替薯條或餅乾的好物。雖說水果好處多,但必須均衡飲食,他建議應將水果攝入量控制在飲食的25%到30%內,掌握好飲食分量。

水果減肥法短期也許可減輕體重,但長期來說,如果以水果替代主食的飲食很可能會限制其它飲食攝入,並且引起一些健康問題:

1. 體重增加:儘管有些人食用水果而減肥,但是水果富含天然糖,過量會增加體重的危險。

2. 糖尿病:進食過多水果中,很可能會導致血糖起伏大,這對於糖尿病的人來說是危險的。

3. 蛀牙風險:水果中的高糖含量也會使你處於蛀牙的高風險中。例如蘋果像糖果或梳打水一樣具有腐蝕性。例如橘子,酸性高也會腐蝕牙釉質。

4. 營養缺乏:若是以水果為主食,長期會缺乏維他命B12、鈣、維他命D、碘和Omega-3脂肪酸等營養物質的失衡,這會導致貧血、疲倦、嗜睡和免疫系統功能障礙,甚至失去肌肉等問題。

5. 難以抑制的渴望:如果餐餐都只吃水果,長期限制飲食,往往到最後會造成難以抑制的渴望,很容易引起飲食失調,只要恢復正常飲食,還容易變得復胖。

6. 飢餓模式:以水果當主食時,單一的飲食,身體也會抗議,不僅會減少每天必需攝取的維他命、脂肪和蛋白質,使身體陷入飢餓模式,當身體感到飢餓時,為節省身體能量,將降低新陳代謝,讓瘦身效果處於停滯狀態。

開始節食前 諮詢醫生飲食計劃

在開始任何新的飲食或營養計劃前,Patton博士建議與醫生交談或與營養師詳談,討論你的目標和生活方式,他們可以幫助你共同製定一項飲食計劃,以便長期堅持下去。

