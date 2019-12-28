【健康湯水食譜】南瓜大蒜湯補中益氣暖脾胃　助消化整腸預防腹瀉

有助整腸消滯，加強脾胃消化吸收，適合天冷行氣保暖及增強體質的湯水，可考慮南瓜大蒜湯。大蒜除了調味作料理，也可煮湯，湯有蒜味已不過，緩緩蒜香配烘炒過的堅果，彙集中西湯精髓。 攝影：尹嘉蔚

大時大節吃過豐富大餐後，肚腹腸胃「頂住、頂住」，飲消滯茶之外不妨喝湯，節日後想清淡一些減少食量，也可以喝湯連湯渣吃當主餐。冬天裡的南瓜飽滿綿甜，料理作湯皆美，註冊中醫師潘仲恆指南瓜，有助脾胃消化吸收，益氣及潤肺健脾。

南瓜湯汁色澤鵝黃，湯味及湯質濃厚，配以白鑊烘炒生香的腰果及合桃，香味濃而不嗆，加甜粟，有助健脾胃，除濕利水。配蜜棗，可養心安神，蜜棗偏甜，可用紅棗代之。

與南瓜相配煮湯，不說不知大蒜可夾味，想想平日裡的家常菜，豉汁蒸南瓜或燜南瓜，當中豆豉及蒜蓉大大提升菜餚的香味。不討厭蒜頭之人，可考慮以大蒜煮湯，質感如洋蔥，愈煲愈軟身，湯有蒜味已不過，辛味躍減且有緩緩蒜香。

南瓜大蒜湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

+ 3 + 2

潘仲恆中醫師對「南瓜大蒜湯」之食用建議︰

此湯可補中益氣，幫助脾胃消化吸收功能，調整腸道健康，預防腹瀉，亦可溫中健脾，溫暖脾胃及行氣。 可以一星期飲用一次，怕蒜味的人士不宜。 脾胃虛寒及牙病患者不宜多吃蜜棗，有宿疾便秘患及糖尿病者慎食蜜棗。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

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