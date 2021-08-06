掛耳包咖啡｜1:18黃金比例、水溫需掌握　沖泡6大技巧尤其這步驟

想要自己現沖一杯新鮮咖啡，最方便的選擇就是「掛耳包咖啡（又稱濾掛式咖啡）」。雖然操作簡單，但你有沖出來的咖啡味道「很還好」的經驗嗎？買品質差的豆子就算了，買貴的還沖壞了就很浪費啊！教大家6個沖煮掛耳包咖啡的小技巧，從器具到比例、注水技巧都講究一點，除更美味外也能為生活添加一點儀式感！



▼沖泡掛耳包咖啡6大技巧（按圖👇👇👇）

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1. 選對沖煮器具很重要

掛耳包咖啡是一種模擬手沖咖啡的產品，原理是利用熱水通過咖啡粉來溶解、萃取出咖啡粉中的物質。所以沖煮時候的「水柱」就很重要，是影響萃取的關鍵之一。最建議使用細嘴壺，才能穩定地控制水流大小與速度；使用飲水機或快煮壺常常會「水量過大」造成萃取不理想。

2. 喝茶要溫杯，咖啡也要

喝茶要溫杯，咖啡也要。萃取出的咖啡液如果立刻碰到冰冷的杯子，會讓香氣、味道迅速降低；溫杯不僅僅是保存飲品的溫度，還能聚積飲品的風味，少了這個步驟差很多喔！

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3. 理想水溫介於88-92度之間

咖啡並不適合用滾水沖泡。水溫愈高，物質會釋放得愈快。當水溫高於95度以上時，很容易沖出只剩苦焦味的咖啡；若溫度低於85度，就容易萃取不足，沖出滿滿的酸味。理想的水溫是在88-92度之間，依個人需求調整，淺焙咖啡可以用高一點的水溫減少酸感，深焙咖啡可以用低水溫減少苦澀感。

4. 掌握黃金比例

水量影響「濃度」，你有算過自己都用多少水去沖濾掛耳包咖啡嗎？「1:18」是精品咖啡協會（SCA）所指定的杯測比例，也就是10g的掛耳包咖啡用180ml的水來沖煮；這個數字供參考，可以變動，水量愈少味道愈濃，從1:12至1:18慢慢試出自己最喜歡的比例。

5. 悶蒸時間

「悶蒸」是萃取咖啡的關鍵動作。也就是在第一次注水的時候，先用少量的水將咖啡粉「完全浸濕」，等待30秒。目的是讓粉中的二氧化碳釋放，能避免沖出酸味，並使後續水流通過得更順暢、完整萃取咖啡粉中的物質。

6. 分段注水技巧

悶蒸完，就能將熱水慢慢注入咖啡粉中了。注水力道要平穩、水量穩定，加至9分滿後停下，等待水降至6、7分滿時再注水，重複約2-3次就可以沖出一杯180ml 的咖啡，整個沖煮時間應在1分30秒內。若想要喝濃一點，可以把掛耳包置於咖啡中泡個30-60秒。注意用過的掛耳包別像茶包一樣重複沖泡，請丟進垃圾桶，或將它放進雪櫃除臭。

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參考資料：Zeracafe「享受好咖啡不用1分鐘！用濾掛式咖啡簡單手沖的水量與技巧」、湛盧咖啡「如何正確使用濾掛式咖啡包」、成真咖啡「悶蒸如何影響咖啡風味？」、JC咖啡「濾掛咖啡的水温」、手感職人烘焙工廠

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