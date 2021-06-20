咖啡冷知識｜5種咖啡豆處理法大解構　日曬法果香味較強口感厚實

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-06-20 15:02

咖啡的外觀原本是紅色漿果，又稱為「咖啡櫻桃」，由外而內的構造分別是：外果皮、果肉、果膠層、羊皮層、銀皮、咖啡豆，而市面上販售的咖啡豆就是最內層的構造，因此當你在咖啡廳點餐時看到「日曬」、 「水洗」、 「蜜處理」等處理法，指的就是將咖啡櫻桃去除所有外部構造，只留下咖啡生豆的過程。

▼5種咖啡豆處理法（按圖看清👇👇👇）

+ 10 + 10 + 10

生豆處理也可以加調味料

除了這些傳統及其延伸的處理法之外，現在也流行在水洗法的發酵程序中，將咖啡豆泡在橡木桶裡發酵的「水洗橡木桶發酵處理法」，或者加入某種果泥的「果泥浸漬發酵處理法」，可以讓咖啡豆具有明顯的特殊風味。還有一種處理法是把水洗法的發酵過程在動物的消化道裡完成，也就是常聽見昂貴的「麝香貓咖啡」或是台灣研發的「果子狸咖啡」等等。其實每一種處理法造成的咖啡豆風味都不一樣，因此價格高低不是絕對，端視每個人品嚐的喜好而定。

水洗法酸且明亮，日曬法醇厚且甜（食力授權使用）

相關文章：凍咖啡迷思｜冷萃、冰釀、冰滴咖啡有何分別？認識4大類凍齋啡👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

相關文章：【咖啡卡路里】Starbucks凍鮮奶抹茶等於兩碗飯 26款飲品最肥是…👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

延伸閱讀：

別再只用深淺焙來想像酸度！咖啡豆種和不同處理法都會影響

想開咖啡館？圓夢只追小確幸、將會大不幸！

【本文獲「食力」授權轉載，原文：日曬、水洗、半水洗、蜜處理⋯咖啡豆處理法為什麼這麼多種？】