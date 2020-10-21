【減肥】間歇性斷食期間可否做運動？安全斷食瘦身留心5要點

不用節食就能減肥的方法，聽起來很讓人心動吧！最近非常流行間歇性斷食法（Intermittent Fasting），不僅可以幫助減重也能降低體脂率，也有許多藝人或醫生都分享他們透過斷食法成功減重的心得。不過因為需要長時間空腹，讓有運動習慣或是搭配運動減肥的人，不太確定應該在哪時候運動，或擔心血糖不足導致運動效果不佳。以下為大家介紹間歇性斷食運動對減肥的效果、什麽時候運動才適合以及相關注意事項。然而，斷食並不是人人都適合的，如果有糖尿病（Diabetes）、飲食障礙（如厭食症和暴食症）者，或是處於懷孕和哺乳期的女性，都不建議擅自嘗試間歇性斷食。 文：張雅惠 醫學審稿：台灣營養師蘇奕安 ／Hello醫師

斷食運動的好處與壞處

多項研究結果指出，經常運動可促進健康和體內的機制，包括改善胰島素的敏感性和維持體重，還能幫助減少體重和體脂肪。

專家指出，空腹運動的好處是，你會因此而消耗儲存在你體內的碳水化合物，進而在運動期間燃燒更多脂肪。《英國營養學期刊》（British Journal of Nutrition）的研究指出，在吃早餐前慢跑的人，比吃完早餐再跑，多燃燒了20%的脂肪。但要小心的是，在斷食期間運動，你的身體為了要有足夠的能量來支持你運動，可能會選擇分解肌肉，從中取得蛋白質作為能量，反而造成肌肉流失。此外，若是糖尿病或是腎臟病（Kidney disease）患者，空腹運動也會更增加身體的負擔。

▼斷食的生理變化（點擊下圖看清！👇👇👇）

斷食初期

- 肌肉與肝臟中的肝醣（Glycogen）被分解成為葡萄糖進入血液中，以維持正常的血糖濃度。

- 肝臟的肝醣約有70公克，在禁食8~12小時後即會耗盡，若沒有補充糖分，肌肉中的肝醣也會漸漸用完。

繼續禁食

- 利用蛋白質中的胺基酸（Amino acid）和脂肪中的甘油（Glycerol）進行糖質新生（Gluconeogenesis），以供應身體所需的葡萄糖。

- 耗損肌肉組織和器官中的蛋白質，來生成葡萄糖。

- 葡萄糖用盡，肝臟就會分解脂肪酸，過程中會產生酮體（Ketone body），這樣的過程稱為生酮（Ketogenesis），酮體則可作為大腦和身體組織內的細胞能量來源。

▼安全斷食運動這樣做（點擊下圖看清！👇👇👇）

安全斷食運動這樣做

長時間不進食的情況下，對於剛開始嘗試斷食的新手來說，可能還不太適應，甚至會覺得身體有點無力，更別說從事健身或運動了。建議剛開始斷食的人，可以先讓身體習慣這樣的進食時間，適應幾天之後，再去健身和運動會更得心應手。

禁食期間避免中高強度運動

當身體的能量不足，如處於禁食或是運動的狀態下，人體會分解體內的肝醣、脂肪來供應所需，但除了這些之外，人體也可能會分解體內的蛋白質，也就是從肌肉分解作為能量來源。其實減肥多多少少會流失一點肌肉，所以才會建議大家要多補充蛋白質，增加重量訓練，避免過於激烈的運動，才能夠儘可能地維持和增加肌肉量。

有些人覺得數小時的禁食很難熬，身體沒有體力。建議這樣的人，可以將運動的時間安排在進食窗口期間，且不妨選擇在進食後一小時再運動，不僅比較有體力訓練，因為還在進食窗口，還可以補充一些碳水化合物與蛋白質，幫助肌肉生成。

多喝水

禁食非禁水，禁食期間飲用足夠水分更重要。

補充電解質

市面運動飲料含糖量高，請避免喝太多。建議可飲用椰子水。

短時間、低強度運動為主

傾聽身體反應很重要，如果有不舒服就應該馬上停止運動。如果你發現進行了一陣子的間歇性斷食後，身體適應得不錯，就可以試著加入一些運動和重訓。但是每個人的身體狀況皆不同，並沒有一套斷食期間的運動準則適用於每個人，而是要依照個人感受來調整。

注意斷食類型

如果選擇時間較長的斷食計劃，請選擇低強度的運動。

有些人在禁食期間覺得體力仍舊不受影響，那便可以照常運動不用受限，只是運動強度仍盡量保持適中為佳，避免過度激烈致身體不適。

根據一項小型研究，對象為齋戒月的19 名穆斯林男性，他們從日出到日落皆禁食，齋戒月結束後，發現每個人體重皆減輕了。而平時有運動的人，減輕更多體重和體脂肪。研究人員指出，這項研究的重點在於規律地運動，大家並不用擔心斷食和運動互相衝突。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：間歇性斷食運動怎麼做？安全斷食運動看這5點】