太陽燒肉食譜｜豬五花肉加鹹蛋黃賣相味道俱佳！用牙簽變出戲法

久違的好味道，豬五花肉+鹹蛋黃就能做出好吃的「太陽燒肉」。材料：豬五花肉、鹹蛋黃，配件：中型牙簽，酌料：老滷汁。



▼太陽燒肉食譜（點擊圖片查看👇👇👇）

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做法：

1. 先在五花肉中間劃刀。

2. 將鹹蛋黃塞入五花肉的洞中，壓緊壓實再用牙簽封口。

3. 把做好的五花肉，放在電鍋內鍋中，並倒下老滷汁，外鍋2杯水燉煮（2次）。

*五花肉處理前：先川燙定型，比較好處理。

*沒有老滷汁：也可以現滷，像滷豬肉般即可。



其他社員留言回應：「超讚！謝謝分享」、「廣東客家人的名菜」、「好好吃」、「好厲害的作法」、「好特別，謝謝分享 」、「美味又下飯」。

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▼蜜汁醬燒肉片食譜（點擊下圖看清👇👇👇）

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