薯仔食譜｜免油炸香煎芝士牛油薯塊　金黃香脆超啱小朋友胃口！

社員分享一道她們家孩子們最愛的小點心！免油炸「香煎芝士牛油薯仔塊」，超級好吃！Cindy在台灣全聯找到澳洲進口薯仔，小小圓圓的好可愛哦！皮很薄可以不用削皮，用簡單的水煮後加入牛油乾煎，整個薯仔充滿了牛油香，表皮煎至金黃香脆，加上黑胡椒丶海鹽調味，最後撒上濃濃的芝士粉，好香好好吃呀！忍不住一口接一口～超唰嘴！



香煎芝士牛油薯塊食譜（按圖看清！👇👇👇）

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材料：

- 澳洲薯仔 5小顆（大顆約4顆）

- 新鮮迷迭香 1-2根（或是用乾燥迷迭香）

- 無鹽牛油 30g

- 海鹽 適量

- 黑胡椒 適量

- 芝士粉 適量

- 意大利香料 適量（可省略）

- 乾辣椒 2根（去籽切碎）（不吃辣可省略）



免油炸香煎芝士牛油薯塊（爆料公社授權使用）

做法：

1. 將薯仔洗淨，可削皮或不削皮，放入鍋中（水約淹至薯仔一半），加入迷迭香及一湯匙牛油（約10g），中火蓋上鍋蓋燉煮，待水滾之後打開鍋蓋繼續滾至水煮乾為止，可以利用筷子插入薯仔確認是否熟透。

2. 撈起煮好的薯仔瀝乾，再切成四等份或自己喜歡的大小。

3. 熱鍋不用放油直接將薯仔放入鍋中，以中小火乾煎，這個步驟需要有點耐心，將薯仔煎至表面金黃，一面煎好翻另一面，將每一面煎至微焦。

4. 待薯仔每一面都已煎至金黃色之後，放入20g的無鹽牛油及乾辣椒末拌炒，撒上海鹽、黑胡椒及意大利香料即可起鍋。

5. 裝盤後再撒上芝士粉即可享用。

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小叮嚀：

1. 乾燥迷迭香，沒有加也沒關係（可省略），有的話放入和薯仔一起水煮，可增加另一種香氣。

2. 一定要加牛油水煮過，薯仔才會入味喔！每一口都有牛油香，若想節省時間，也可直接使用電鍋（外鍋一杯水）蒸熟。

3. 因為牛油不耐高溫，所以等薯仔煎好最後再加入拌一拌即可，喜歡牛油味重的人，可以自行增減！



食譜分享給大家，希望大家都能做出美味的料理喔！

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