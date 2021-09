便秘飲食｜大魚大肉後易便秘？營養師推4種水果及4飲食助腸道順暢

剛過完中元普渡(盂蘭節),先是吃完祭拜當天的大魚大肉,再開始消滅塞滿零食櫃的零食,幾天下來不少人的肚子都圓了一圈,覺得腸道卡卡不順暢,也常會有腹脹或消化不良的情況發生。



台灣Heho營養師宜庭推薦4種最解便秘的水果,多吃幾口奇異果、火龍果、木瓜和蘋果,配合大量飲水,有機會一解便秘之苦。

4種水果及4飲食關鍵幫助腸道順暢(按圖看清👇👇👇)

+ 10

一、奇異果

奇異果是熱量低、營養密度很高的水果,富含纖維、蛋白質分解酵素和寡糖,有助於腸胃道蠕動及改善便秘;除此之外,也富含維他命C、葉酸、鉀、鎂等微量營養素,有助於促進腸道健康。

奇異果改善便秘的效果是有研究認證的,《美國胃腸病學雜誌》在今年六月發表一篇研究探討綠色奇異果、洋車前子和加州梅對79位慢性便秘患者的改善效果,最後發現,一天兩顆綠色奇異果可以改善便秘和脹氣,且有最少的副作用和最低的不滿意度。

按下圖了解奇異果的鑒別方法及原因︰

+ 7

相關文章:【揀水果貼士】香蕉奇異果又綿又甜 日本專家教路一睇形狀就知

二、火龍果

火龍果富含水溶性膳食纖維,一顆300公克的火龍果,可以提供4-5公克的膳食纖維,又以白肉火龍果勝於紅肉,加上富含果膠及水分,有助於幫助腸道蠕動。在中醫觀點中,火龍果屬性偏寒涼,因此適量食用可以調理體質燥熱引發的便秘、口乾舌燥和青春痘等,體質偏寒涼者就不宜吃太多,以免腹瀉。

三、木瓜

半顆木瓜400公克可以提供約5-6公克的膳食纖維,除了可以補充大量膳食纖維,同時富含蛋白質分解酵素,可以幫助消化、促進腸胃道蠕動;值得一提的是,成熟木瓜的維他命 A、β-胡蘿蔔素及維他命C含量豐富,對於腸胃道上皮細胞的健康和免疫力都有幫助。

中醫稱水果中的木瓜(非中藥材的「宣木瓜」)屬性微寒,有消暑解渴的作用,能夠幫助消化吸收、固脾胃。

四、蘋果

蘋果對於改善便秘最重要的就是其中的果膠(Pectin),主要存在於果肉與果皮交界的地方,因此如果是習慣削皮和才吃,就會浪費了許多果膠。果膠屬於水溶性膳食纖維的一種,能夠幫助糞便保水及成形、刺激腸胃道蠕動,同時也是腸道好菌的食物來源(益生元),對於腸道健康的維持很有幫助。

請按以下各圖,了解水果檔販鑒別美味蘋果的方法︰

+ 19

相關文章:【揀水果貼士】蘋果都有分公乸?必學2招揀香甜多汁蘋果一瞄就知

水分、好油、益生菌和運動也很重要!

除了吃對食物,多吃蔬果來補充纖維質之外,還有以下四點對於便秘改善和保健腸胃道非常重要的要素:

1. 大量的水分:一天至少喝2000毫升的水分,否則如果只補充大量纖維而沒有補充足夠的水分,反而會讓便秘更嚴重,所有纖維卡在腸道無法往推進!

2. 好油:雖然現代人的飲食大多不缺油脂,但如果是嚴格控制體重或是常吃「水煮餐」的人,就要當心缺乏油脂讓腸道不夠潤滑導致便秘。

3. 益生菌:腸胃道好菌是維持腸道健康的關鍵,建議定期以無糖乳酪、乳酪飲品或口服益生菌來補充腸道好菌。

4. 運動:久坐不動是現代人常見的生活型態,容易導致腸胃道消化功能變差,因此多運動、維持良好的新陳代謝也很重要的!

相關文章:【肚脹食物】蘋果乳酪可致肚脹腹痛 高發酵碳水化合物仲有邊啲?👇👇👇

+ 6

參考資料:Exploratory Comparative Effectiveness Trial of Green Kiwifruit, Psyllium, or Prunes in US Patients With Chronic Constipation

延伸閲讀:

自製優格剩一點再製保留菌種?營養師:小心雜菌比益菌多!

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見,並不代表《香港01》的立場。」