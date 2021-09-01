茄子食譜｜孜然燒茄子還原串燒店味道！1步驟軟嫩入味忌加這東西

孜然燒茄子，在串燒店中的地位有如餐桌上的霸主，基本上每一枱都一定見到它，多汁軟嫩的茄子肉搭配濃濃的孜然粉與蒜蓉，味道令人一吃愛上！孜然燒茄子並不是串燒店的專利，在家中亦可完美還原串燒店的味道，而且價錢足足減半。



孜然燒茄子是筆者在串燒店中必點的食物，有時更要一次吃兩條才能滿足口腹之慾，但有時因等待串燒店時間太長，最終失望而回，才衍生出不如嘗試自煮的想法。雖說都是燒茄子，不過在家自煮用不上燒而是焗，利用焗爐或氣炸鍋先將原條茄子焗15分鐘，令茄肉變嫩後切開鎅數刀再掃上醬汁，再焗10分鐘令醬汁味道滲入茄肉中。

孜然燒茄子食譜

調製醬汁千萬別加水？

孜然燒茄子的重點當然是孜然蒜蓉醬，想製作出串燒店的味道，以下材料缺一不可，包括：蒜蓉、油、孜然粉、胡椒粉、辣豆瓣醬、蠔油及生抽，嗜辣的可加指天椒粒增加辣度，當然也可以按喜好加減分量。不過需留意調製醬汁時千萬不要加水，因茄子水分多，如醬汁含有水分的話，焗製時會影響茄子口感。若需調節稀稠度可加減油的分量。

調節孜然蒜蓉醬稀稠度必需用油，不可加水，不然水分過多。

茄子有不同形狀，片段中所用的是日本圓茄，而食譜醬汁的分量足夠4條左右；如果用長長紫紫常見的那一款，醬汁的分量足夠1條左右。

請按圖了解常見的茄子品種︰

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孜然燒茄子食譜

健康小貼士：



茄子，低脂、低糖，100克的茄子脂肪不足1克，熱量只有25-30千卡，而且富含果膠類膳食纖維，90%是水分，能延長消化速度，維持飽腹感，最適宜減肥人士食用。它還富含維他命A、B群、C、P、鈣、鉀、鐵等，特別是茄子皮有豐富的花青素等類黃酮物質，抗氧化能力高，延緩衰老助防癌，還可降膽固醇，維持心血管健康。不過，茄子味甘性涼，脾虛人士不宜多吃。



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攝錄：陳嘉杰

剪接：莊堅毅