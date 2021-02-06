芹菜營養｜高鉀高纖維降血壓兼抗癌　集5大益處要適量食用

撰文： 健談 最後更新日期： 2021-02-06 15:02

芹菜的營養價值高，有「廚房藥物」之稱，在古代亦稱為「藥芹」。台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，芹菜具有利尿、降血壓、促進腸胃蠕動之效，且芹菜葉的營養價值更高，建議可適量食用，以增添營養。

▼芹菜營養（按圖率先了解👇👇👇）

芹菜含有眾多營養價值，包括維他命A、Ｃ、β胡蘿蔔素、膳食纖維，以及鉀、鐵、鈣等多種礦物質。芹菜屬於高鉀、高纖維食材，具有降血壓、助排便的功效；但需要限鉀的腎臟病患不適合多吃。

根據研究發現，芹菜中含有「芹菜素」成分，有助於消除體內自由基，可提升免疫力，具抗癌之效。此外，芹菜中富含的β胡蘿蔔素也有助提升免疫力，富含膳食纖維可幫助腸胃蠕動，緩解便秘問題。

然而，在家庭料理中，一般人都只吃芹菜莖而不吃葉，又是為什麼呢？廖嘉音營養師表示，因芹菜葉有苦味，故常被棄而不食，但其實芹菜葉的營養更勝芹菜莖！

芹菜葉的β胡蘿蔔素、維他命B1、鈣質都是芹菜莖的數倍之多，建議可適當食用，以補充營養；例如，烹調前先將芹菜葉以滾水川燙，有助消減苦味，或將少量芹菜葉切碎煎蛋、或放入湯中增添香氣，都可讓料理更添營養。

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