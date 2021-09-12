粉麵食譜｜米芝蓮級數家常料理酒蛋麵線　材料簡單易煮宵夜必備

那天，看到台灣李四端主持的《大雲時堂》，訪問米芝蓮三星「頤宮」主廚，節目中陳主廚現場煮了「酒蛋麵線」，這道料理，是辜嚴倬雲女士親自傳授給他，是辜老太太的家傳料理。



不禁想起，小時候媽媽也喜歡煮這道，給應酬晚歸的爸爸做宵夜。偶爾，考前熬夜時，媽媽會說：煮碗「幼麵」給妳吃厚～相信每個家裡都會有道屬於自家的「酒蛋麵線」～我們家媽媽會加些黑麻油增添香氣，今天，我來試做這道，依喜歡的口味，和參考節目中，陳主廚提到的作法。跟先生一人一碗吃不夠，再續碗，真是慶幸有看到此節目，才得以喚起記憶，能在家做這道家常米芝蓮！

▼酒蛋麵線食譜（按圖👇👇👇）

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備料：雞蛋蛋黃、豬肉絲（加鹽打水醃一下）、乾香菇（泡發擰乾切絲）、鮮香菇、薑片、蔥白段、蔥綠、麵線、紹興酒、雞高湯、鹽。

做法：先煎蛋黃拌散成小塊，夾起備用，再下些黑麻油煸香薑片、乾香菇、鮮香菇、蔥白段，豬肉絲也放進來拌炒，倒紹興酒3/1瓶，雞高湯、雞蛋黃入鍋至滾開，下麵線後再加鹽調味，滾開至紹興酒揮發到可接受的程度，最後放蔥綠就完成了！

按圖看20款粉麵熱量排名（熱量由高至低排列）：

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