【西湯食譜】法式薯仔濃湯口感幼滑味道香濃　預防抑鬱養顏去水腫

法式薯仔濃湯，在西餐廳中較少出現，但當你嘗試過後便不能抵抗它的魅力！薯仔濃湯入口，加入炒香的洋蔥碎煮帶出香甜味道，加上煙肉的咸香，令人想一碗接一碗的喝下去！

濃湯總是有股致命的吸引力，對於薯仔控來說薯仔濃湯更可能是欲罷不能，雖然薯仔自身的味道比較淡，但加入炒香的煙肉後，令濃湯昇華至另一個層次。製作薯仔濃湯的步驟簡單，先炒香所有材料至軟腍，然後直接把所有材料放進攪拌器攪拌至滑身。如果喜歡濃湯及有口感的話，可以保留一些煙肉及洋蔥粒，在加入淡忌廉時一同加入。

薯仔本身富含澱粉質，進食後會有飽肚感覺，宜減少進食其他高熱的食物，個人認為配同蒜蓉包一同食用剛剛好。

法式薯仔濃湯食譜

法式薯仔濃湯食譜

健康小貼士：

薯仔熱量低，每100克約77千卡，中型薯仔（約173克）大約159千卡。1個中型的薯仔有豐富的鉀（佔每天建議食用量26%）、維他命B6（佔每天建議食用量27%）、維他命C（佔每天建議食用量28%），有助去除身體多餘的鈉質去水腫。而且飽腹感強，有助抑制進食其他食物的慾望，減少卡路里攝入，間接控制體重。

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