【中秋三餸一湯】鹹蛋黃雞翼+薑葱大蝦粉絲+椒鹽鮑魚+潤肺滋陰湯

中秋節一家人總會做節團圓，如果你打算在家裡煮餐飯，其實不必每次都劏雞或是雕龍雕鳳，以下有幾個簡單的做節食譜，有鹹蛋黃雞翼、薑葱大蝦炒粉絲和椒鹽鮑魚等，要做節的話一點也不失禮。而適逢過幾天便是秋分，不妨煲一個滋潤湯水，減少秋燥情況。



鹹蛋黃雞翼

鹹蛋黃與不少煎炸菜式都相當配，如鹹蛋黃雞翼就是其中一例。有別於食一大隻雞要不停吮骨，特意拆成單骨的鹹蛋黃雞翼，吃來方便得多。有人試過煮鹹蛋黃時，雞翼總是無法沾上鹹蛋黃，那你就要記得趁熱把鹹蛋黃壓成蓉，並且加多點牛油煮成泡沫狀，這樣成功率會大大提升。

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薑葱大蝦炒粉絲

薑葱跟海鮮從來都是絕配，除了高難度的薑葱炒蟹，其實配大蝦也是惹味至極。做節時用大蝦，上碟夠體面，而這次還加入粉絲一起煮，不但煙韌彈牙，更吸盡大蝦和薑蔥的味道。

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椒鹽鮑魚

椒鹽鮑魚所用的是鮑魚仔，其實不算貴，街市$50就買到6至8隻。對新手來說，可能不懂得怎麼處理鮑魚，尤其是見到生鮑魚的肉還在動的時候更是不知所措，莫論要擦鮑魚和起出內臟了。筆者請教過廚師，他並不建議直接用刷子擦洗鮑魚，直指這樣會令鮑魚變韌，失去彈牙感，建議先輕灼鮑魚、浸冰水後洗淨，再摘走內臟和嘴巴，如此才是保持鮑魚緊緻彈牙的方法！這次的椒鹽鮑魚用氣炸方式去煮，但家中沒有氣炸鍋的話，油炸亦無妨。

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雪耳雪梨瘦肉湯

中秋節後兩天，便是秋分的日子，秋意濃之餘亦容易出現秋燥，即是身體可能因天氣乾燥而缺水、口乾等。當「燥邪」入侵人體或會咳嗽、失眠和便秘，建議煲雪耳雪梨瘦肉湯來滋潤一下。

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雪耳雪梨瘦肉湯食譜

剪接：鄭偉賢

鹹蛋黃雞翼



材料：

雞翼8隻、鹹蛋黃2隻



醃料：

鹽3/4茶匙、糖1茶匙、胡椒粉少許、雞粉少許、油少許、生粉半茶匙、酒少許



做法：

1.雞翼打直剪開，分拆成單骨雞翼。

2.以醃料醃雞翼約20分鐘。

3.鹹蛋洗淨並取出蛋黃，中火蒸8-10分鐘，再壓成蓉。

4.雞翼撲上生粉，平底鑊下油，油滾起後以中火炸雞翼，直至兩面轉淺金黃色。

5.雞翼撈起，轉大火再炸第二次，撈起備用。

6.鹹蛋黃倒進鍋中，小火炒成泡沫狀，再與雞翼拌勻，即成。



薑蔥大蝦炒粉絲

材料：

大蝦8隻、粉絲半包、乾蔥2個、蒜3瓣、薑10片、雞湯200毫升、蠔油3茶匙、麻油1茶匙、生抽1茶匙、老抽1茶匙、紹興酒2湯匙、蔥適量

做法：

1. 乾葱、蒜頭切片。將粉絲浸在水中至軟身約2小時，瀝乾備用。

2. 大蝦洗淨去腸，剪去蝦鬚及蝦頭閃電尖位，洗淨瀝乾備用。

3. 用中高火燒熱鍋，加少許油，加入大蝦煎至金黃色，盛起備用。

4. 用中高火燒熱鍋，加少許油，加入蒜片、乾蔥片、薑片炒香。

5. 加入雞湯、生抽、老抽、紹興酒及蠔油煮至微滾。

6. 加入粉絲煮1分鐘至吸收醬汁。

7. 加入大蝦炒勻。

8. 灑上麻油及蔥段即成。

椒鹽鮑魚



材料：

鮑魚8隻



麵衣：

木薯粉3湯匙

生粉1湯匙



椒鹽：

葱1條

五香粉3/4茶匙

蒜頭5瓣

辣椒2隻

鹽少許



做法：

1.葱切成葱花，辣椒切細，蒜剁成蒜蓉。

2.滾水灼鮑魚20秒後撈起，並放於凍水中過冷河。

3.起出鮑魚肉及清除內臟，一邊沖水一邊用刷子擦淨鮑魚，鮑魚殼留起並洗淨備用。

4.麵衣調好，鮑魚肉整隻撲粉，靜置返潮。

5.鮑魚兩面噴油，放入氣炸鍋，200度氣炸5分鐘。

6.將葱花、蒜蓉、辣椒放入氣炸鍋底，噴油拌勻，蓋上煎烤網以180度氣炸2分鐘。

7.加鮑魚拌勻，氣炸2分鐘，倒入鹽和五香粉拌勻。

8.上碟，將鮑魚放回外殼上即成。



雪耳雪梨瘦肉湯

材料：

雪耳1個

雪梨1個

百合30克

南杏20克

瘦肉半斤

蜜棗2粒

水2公升

酒少許

鹽少許

做法：

1. 雪耳浸30分鐘至軟身，去掉中間較硬的雪耳芯。

2. 雪梨切塊、去皮、去芯和去蒂；百合、南杏和蜜棗洗淨。

3.瘦肉以滾水氽水，其間可加少許酒辟腥。

4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。