薯仔食譜｜超長薯條材料簡單超啱打卡！細火慢炸至香脆小朋友最愛

孩子們不愛吃薯仔，媽媽我一直在想如何料理讓孩子們喜歡吃呢？先來變身成「超長薯條」試試看！



食材簡單，做法不難～孩子們看到這麼長的薯條覺得很新奇，吃了一口就停不下來了！直説比麥當當好吃100倍。

超長薯條材料：

- 薯仔 3顆（去皮後約400g）

- 粟米粉 4大匙（約40g）

- 黑胡椒適量（可加可不加）

- 鹽1小匙



超長薯條食譜（按圖看清👇👇👇）

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做法：

1. 薯仔洗淨去皮後切成片狀，放入電鍋蒸熟（外鍋2杯水），可以利用筷子插入薯仔確認是否熟透。

2. 待電鍋跳起來，薯仔趁熱用叉子壓成泥。

3. 加入適量黑胡椒和1小匙鹽巴調味。

4. 再加入40g粟米粉拌勻（不夠再加一點，能讓薯仔泥可以成團塑型即可）。

5. 用手揉均勻至薯仔泥無顆粒狀。

6. 砧板以保鮮膜鋪底，放上薯仔泥再蓋上一層保鮮膜，把薯仔泥桿成1厘米厚的長約20-25厘米的正方形或長方形。

7. 撕開保鮮膜用刀子切成一條一條的長條，稍微搓成長條狀，或蓋上保鮮膜用手捏成長條形即可。

8. 起一熱油鍋（鍋子直徑大於薯條長度），我使用30厘米鍋子，用竹筷放入油鍋測試，若筷子周圍有小泡泡代表油溫已經足夠，準備下薯條了！

9. 薯條很容易斷，要很小心移動到鍋中！如果斷了，可以再重新整型捏合就可以了！

10. 全程中小火慢炸至薯條變金黃色即可！

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小叮嚀：

1. 如果沒有桿麵棍，薯仔泥可以用手揑成長條形，再用手心搓長即可！

2. 炸薯條需要一點耐心，過程中可用筷子或夾子不斷翻動使薯條使其均勻上色！

3. 炸好的薯條可以沾番茄醬丶撒上海苔粉或梅粉，別有一番風味！不過單吃就非常好吃而且停不下來！

快動手試試！希望大家都能輕鬆完成美味的薯條，大人小孩都搶著吃呢！

其他社員留言回覆：「謝謝分享，在嘉義吃過一次很好吃，沒有再看過這種」、「之前去墾丁一份要一百五十元（台幣），今天看你的手作賺到了」、「也可以做成洋芋片（薯片）、也可以做可樂餅」、「好用心」、「馬鈴薯真的可以做好多點心呢！」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】