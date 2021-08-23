三餸一湯食譜｜炸豆腐撈檬+蒜蓉牛油雞翼+香茅蝦串+番茄薯仔湯

越南菜，受歡迎程度不比泰國低，所需香料亦比泰國菜少，因此在家炮製地道越式料理更為容易。越南菜最為人熟悉的應是生牛肉湯麵，但熬製牛湯需時不太划算，因此筆者選擇了另一款特色菜越南炸豆腐撈檬，搭配2款必吃的小吃蒜蓉牛油雞翼及香茅蝦串，成了一桌經典的越南菜式。

剪接︰黃卓敏



越式三餸一湯：越南炸豆腐撈檬、蒜蓉牛油雞翼、香茅蝦串、番茄薯仔湯。

越南炸豆腐撈檬

越南撈檬一般都是配豬扒、燒牛肉之類的配菜，其實配炸豆腐的Bún Chay（豆腐素撈檬）也是越南人很喜歡的食法！撈檬需準備的材料很多，如醃蘿蔔、醃青木瓜、蔥油等，不過也可以化繁為簡通通都可以省下，唯獨是新鮮香草卻不能少，特別是薄荷，炸乾蔥與花生碎，最起碼都要有其中一種才像樣。

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蒜蓉牛油雞翼

越南餐中，蒜蓉牛油雞翼是少不了的小食之一，酥脆的外皮沾滿牛油的香氣，單單是條味已經令人食指大動！坊間都會用焗的方法來烹煮，但並非人人屋企都有焗爐，故使用半煎炸的形式將表皮煎炸成脆皮，一樣惹味！

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香茅蝦串

香茅蝦串是將蝦膠與香茅結合，將蝦球裹在香茅枝上，吃起來啖啖肉而且蝦膠吸滿香茅的香氣，最後蘸一點惹味的甜魚露，越式風味更濃郁。此蝦串跟蒜蓉牛油雞翼一樣可以焗或煎的方形烹煮，而醬汁則以魚露、醋、糖、水放入鍋中小火加熱，糖溶解即可熄火，其後加入大蒜、辣椒、檸檬汁、紅蘿蔔絲便完成。

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番茄薯仔花甲湯

越南菜都是比較重口味及油膩，故湯水選擇了一個比較清甜消滯的番茄薯仔花甲湯，而且做法簡單，4個步驟已經完成。不過記得花甲別太早放湯，否則會太韌；至於其他材料，切塊煲到出味就可以了。

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