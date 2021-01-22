雞食譜｜阿爺廚房教煮玫瑰豉油雞　7大鼎爺貼士加冰糖令雞肉更嫩

撰文：萬里機構
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「玫瑰豉油雞」節錄自《鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜》。鼎爺，用心做好每一道菜。他的執着，在於對味道的堅持。他烹調的菜式着重原汁原味，只用基本的調味料帶出食物的鮮味，由選料、烹調方法、爐具至調味料，都有他的一套哲學和心思。
玫瑰豉油雞材料：
雞1隻（約3斤）
冰糖2兩
老抽1杯
玫瑰露半杯
鹹水草數條
滷水料：
陳皮1個
八角3粒
桂皮4片
香葉8片
甘草5片
草果3粒
蘸料：
薑蓉
薑葱蓉
紅葱頭蓉
紅葱頭薑蓉
各下少許鹽，淋下滾油
鼎爺玫瑰豉油雞食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓
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鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜（萬里機構授權使用）
書名：鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜
作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。
於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面，亦讓觀眾重新認識粵菜的細緻與美好。
於2017、2018年夏，他分別出版了兩本食譜《家傳粵式手工菜》和《懷舊風味撚手菜》大受歡迎，多次再版。2019年鼎爺再接再厲推出《原汁原味功夫菜》，讓一眾擁躉增添飯桌上的美味佳餚。
【本文獲「萬里機構」授權轉載。】