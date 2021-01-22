雞食譜｜阿爺廚房教煮玫瑰豉油雞　7大鼎爺貼士加冰糖令雞肉更嫩

「玫瑰豉油雞」節錄自《鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜》。鼎爺，用心做好每一道菜。他的執着，在於對味道的堅持。他烹調的菜式着重原汁原味，只用基本的調味料帶出食物的鮮味，由選料、烹調方法、爐具至調味料，都有他的一套哲學和心思。

玫瑰豉油雞材料：

滷水料：

蘸料：

各下少許鹽，淋下滾油

鼎爺玫瑰豉油雞食譜，逐個步驟講解示範連貼士（按圖細閱）↓↓↓

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書名：鼎爺廚房3：原汁原味功夫菜

作者：李家鼎（鼎爺），香港著名藝員，自幼受父親培訓，操練出一身好廚藝；同時由於天賦、興趣和不屈不撓的熱血精神，武藝與馬術亦相當精湛，可謂廚武雙全。

於2016年冬，他主持烹飪節目《阿爺廚房》，在節目中鼎爺大顯身手，親自下廚，炮製拿手的粵式小菜、湯水及甜品。他的刀工、他的廚藝，讓觀眾認識、欣賞鼎爺的另一面，亦讓觀眾重新認識粵菜的細緻與美好。

於2017、2018年夏，他分別出版了兩本食譜《家傳粵式手工菜》和《懷舊風味撚手菜》大受歡迎，多次再版。2019年鼎爺再接再厲推出《原汁原味功夫菜》，讓一眾擁躉增添飯桌上的美味佳餚。