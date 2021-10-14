蘿蔔乾食譜｜辣炒菜脯好味又下飯！材料簡單記謹要用冰糖拌炒

愛吃辣的一定是無辣不歡！愛吃辣的也一定會非常有感！沒了辣辣的辣椒，吃什麼彷彿都沒有胃口、沒有食慾⋯⋯什麼都變得不好吃了！



如果有了辣椒，再加上好吃又下飯的蘿蔔，兩者或在一起，把它炒得辣辣香香鹹鹹的⋯⋯整個人都食慾大增，連不吃辣的看到都會口水直流⋯⋯應該也會忍不住想要多扒好幾碗！

社員陳麗花在廚藝公社貼文：早安一大早就分享⋯這個一點都不起眼，吃入嘴裏⋯⋯又是會讓人停不下來的古早味！此料理人人都會～要炒到美味鹹香甘則有不同，以下是分享個人做法。

▼辣炒菜脯（蘿蔔）食譜（按圖看清👇👇👇）

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材料：

碎蘿蔔乾泡水洗淨2次，試試鹹度，太鹹再泡洗一次擠乾水份！

配料：蒜末1碟、辣椒切末、乾豆豉（洗淨瀝乾水份）

酌料：冰糖適量（看個人接受度）

做法：

1. 鍋子燒熱，下蘿蔔乾小火煸乾煸香水氣後，盛起備用。

2. 熱鍋下油、下蒜末小火煸香，煸至微金黃，下豆豉煸出香氣，下辣椒末炒至香辣鹹醬香後。

3. 下煸乾的碎蘿蔔一起拌炒，拌炒至整體炒出美味香氣，試吃鹹度再依接受度，下冰糖拌炒完成。



社員回覆：「好吃下飯」、「可以扒兩碗白飯了」、「這個好！吃麵、吃扁東…少不了」、「便當菜有這個超下飯！謝謝分享，教程好仔細」、「炒的真漂亮！」

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