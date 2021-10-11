打風三餸一湯｜蒜香牛柳粒+芝麻檸檬蝦+牛油炒雜菌+秋天健胃湯水

又打風啦！剛過去的周末（9日），「獅子山」來勢洶洶，8號風球掛足24小時，成為本港有史以來最長命的「8號東南烈風或暴風信號」。而被指風力更強的另一個颱風「圓規」，周三亦將在香港南面400公里掠過，屆時很大可能亦會再掛8號熱帶氣旋警告訊號。打風日子當然留在家中最安全，既然預早知道會打風，也要預先準備飯菜。今次介紹的「三餸一湯」，正是用襟擺的雪櫃常備食材去煮，還有個一家大小都啱飲的秋日湯水。



天文台預告，熱帶氣旋「圓規」今晚（11日）將進入香港800里範圍，屆時將跳過1號戒備信號，直接發出3號強風訊號，而周三則很大機會8號風球，預計「圓規」風力比日前的「獅子山」還要強。前幾天的8號風球，不少人都說來得沒有預兆，而天文台再三就「落波」時間改口，也惹來許多網民不滿。而今次提早兩日講定可能「打8號」，大家就有更多時間做足防風和應變措施。

打風其中一個煩惱就是糧食，今次介紹的三餸一湯，三餸用上牛柳粒、蝦仁等急凍食材，還有耐放的菇菌、檸檬、蒜等等，不用怕街市沒開門，馬上看食譜吧！

蒜香牛柳粒

蒜香牛柳粒，蒜似乎比急凍牛柳粒更搶戲，有時候見碟上還剩大半碟牛粒時，蒜片反而已被掃光了，因此做這道菜時不妨炸多些蒜片。要炸熟蒜片當然不難，然而要炸到色澤金黃、不會過焦過苦，酥脆又乾身，則需要一些小技巧，例如是要先印乾生蒜片，再小火慢慢炸至金黃，才不容易焦燶。

【蒜香牛柳粒食譜】一口牛粒軟腍惹味 炸蒜片金黃香脆有竅門

蒜香牛柳粒食譜

+ 1

芝麻檸檬蝦

芝麻檸檬蝦做法跟西檸雞相似，都是把肉炸起後，在鑊中沾上檸檬汁，不過檸檬蝦的檸檬汁，則同時用上黃色檸檬和青檸，連檸檬皮也不漏，磨成碎屑與蜜糖等加到鍋中同煮，檸檬清香、青檸味濃，合起來除了令整道菜顏色更豐富外，就連味道都提升到另一個層次，相當醒胃。

【蝦食譜】芝麻檸檬蝦自調酸甜開胃醬汁 省油製法一樣金黃香脆

芝麻檸檬蝦食譜

牛油炒雜菌

BBQ時很常吃牛油蒜蓉炒雜菌，將錫紙包住材料，慢慢烘熟便成。颱風天不能燒烤，將這些材料炒埋一碟，也是一道滋味菜式。食譜裡用上金菇和本菇，但你亦可以按口味加其他菇，如：雞髀菇、舞茸、蘑菇、草菇，一切都十分自由。炒雜菌基本上零難度，不過都有個小秘訣，因為菇菌易出水，所以宜先炒菇菌至水分收乾，再加蒜蓉和牛油，以免成品水汪汪。

【牛油炒雜菌食譜】20分鐘簡單料理！菇菌香口爽脆放材料先後有序

牛油炒雜菌食譜

蟲草花茶樹菇粟米湯

蟲草花茶樹菇粟米湯適合秋天飲用，茶樹菇味道香甜，整個湯有健脾和胃、生津止渴、填助消化以及補腎的功效，不論任何體質人士都適宜飲用。

【秋天湯水食譜】蟲草花茶樹菇粟米湯 健脾和胃茶樹菇要點處理？

蟲草花茶樹菇粟米湯食譜

剪接：黃卓敏