三餸一湯｜淮山防秋燥素生炒骨+淮山大阪燒+桂花糖山藥+潤肺湯水

中秋節後，秋天的氣息更濃，天氣漸趨清涼及乾燥。中醫建議秋天宜吃潤肺養陰的食物，增強肺功能，淮山（山藥）是不錯的秋天食材，中醫認為白色的食物能入肺和大腸，有滋陰潤肺的作用。從中醫理論來說，「肺與大腸相表裡」，當肺部有足夠的滋潤便可止咳，潤腸通便，當人體的水分增加，皮膚便更有光澤，並獲得滋潤。



淮山本身食用纖維豐富，可促進腸胃蠕動，另外水溶性纖維甘露糖（mannose），食用後增持飽足感。同時，淮山是低升糖指數食物，適量進食對控制食慾有幫助，從而避免進食其他不必要的食物。以下4款淮山食譜，提升淮山在烹飪時的可塑性。

素生炒骨

香脆兼啖啖肉的生炒骨可交由素食版來演繹，連「骨」都可以食。要夾起來似排骨，不妨善用油炸鬼來模仿「肉」，中間穿條淮山扮「骨」。炸起的素生炒骨配甜酸汁，茄汁、豉油、糖、水四合一，煮滾至稠身，掛在素生炒骨上，滋味無窮。

甜酸汁配素生炒骨，色澤濃艷，美味倍升。（詹郭敏攝）

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素生炒骨食譜

桂花糖山藥

桂花糖山藥，喜歡吃鮮淮山的人不能錯過這道超級簡單的人間美食。準備連煮不用30分鐘，放涼或放入雪櫃後冷凍享用更美味。

桂花糖山藥，冷凍享用更美味。（高啓光攝）

多數人將山藥稱為淮山，其實兩者有輕微分別。普通的山藥一般都較粗，頭較大，其餘部分較細，表皮較滑。由於是人工大量種植，含有較多水分，切口容易發黃。淮山的表皮則有許多似鐵鏽的天然斑點，而且不易洗掉，需要較用力清洗，質地比山藥較堅硬，又因密度較大，拿上手時有點重，切口的乳白色也能維持較長的時間。

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淮山大阪燒

淮山在日本也是常用的食材，當地稱薯蕷，俗稱山薯或長芋。薯蕷比中國淮山或山藥的體型更粗，但味道較清淡，在日本料理中，多被磨成蓉生吃來拌白飯及烏冬，也可加入大阪燒麵糊中，毫無違和感。

淮山大阪燒又名隨意燒。（吳志豪攝）

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淮山腰果桃膠湯

註冊中醫師潘仲恆表示「淮山腰果桃膠湯」可益氣補腎，潤肺止咳，一般人士均可飲用，建議可一周2次。但是，消化能力較弱，患胃病人士不建議食用桃膠，避免滯胃，而腎病人士，孕婦及月經期間者也不建議食用桃膠。至於，濕重體質人士亦不宜飲用，因為此湯比較滋補，會容易生濕。如有疑問，請向中醫師諮詢。

淮山腰果桃膠湯，可潤肺止咳，益氣補腎。（尹嘉蔚攝）

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淮山腰果桃膠湯食譜

刨淮山皮戴手套免癢

刨山藥皮的時侯，發現雙手容易痕癢？情況好像有皮膚敏感一樣？原因是山藥皮中所含的皂角素或黏液裡所含的植物鹼所致，有些人接觸後會引起過敏而發癢，因此處理山藥時，建議戴上手套，避免直接接觸減少引發痕癢。

山藥7大好處肚脹腎病患者慎吃

中醫上認為山藥有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的效用，正因山藥有收澀的作用，故此大便燥結者不宜食用，容易肚有脹氣的人也該少吃山藥。另外山藥鉀質較多，腎病患者也要注意進食分量。

按圖了解山藥的7大健康好處︰

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1.減肥水腫

2.保濕肌膚

3.助抗衰老

4.補充體力

5.減少便秘

6.有益血管

7.助降血壓

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