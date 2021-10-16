健康湯水食譜｜章魚粉葛赤小豆湯益氣補血消腫　1招章魚鮮味倍增!

經過風球「獅子山」及「圓規」的洗禮，香港的空氣比平常的較濕，氣溫亦明顯下降，在這個帶有秋涼及雨水的天氣下，飲用章魚粉葛赤小豆湯有助益氣補血、利水消腫，排出體內多餘的水分。

攝影：余曉彤



章魚粉葛赤小豆湯食譜

烘10分鐘章魚縮水味更濃

章魚常與蓮藕、綠豆一同出現，甚至有時連茶餐廳例湯都會是它，事實上章魚的配搭千變萬化，以下則選擇了粉葛、赤小豆及白扁豆等食材，在大雨過後的日子為身體去濕。章魚本身的味道比較濃，故食譜中並沒有用瘦肉。不過，若然害怕湯水味道不夠的話，可以嘗試以下先將章魚用白鑊烘乾，約10分鐘左右章魚會明顯「縮水」，取出後剪成小塊便可直接煲湯，其香氣及味道比沒有烘過的多5倍！不過由於章魚已「縮水」，煲湯過後也沒有因為吸水而變大。

由於章魚烘乾後會「縮水」，故煲湯過後也沒有因為吸水而變大。

章魚粉葛赤小豆湯食譜

章魚粉葛赤小豆湯有清熱解毒、益氣補血、利水消腫、健脾和胃的功效 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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