白露湯水食譜｜雪梨麥冬竹䉀茅根湯清熱潤燥　加天山雪蓮果降血糖

二十四節氣白露，是秋天的第三個節氣，2025年是9月7日。秋天已到，儘管天氣仍然炎熱，但早晚已可感受到少許的秋風帶來的涼意。由於夜間氣溫下降較快，水氣易凝結成露水，露水晶瑩透白，「白露」因而得名。這時宜注重保暖，防風邪入侵，潤肺補腎，避免秋燥引發疾病。

攝影：余曉彤



雪梨麥冬竹䉀茅根湯｜潤燥通便老少咸宜

秋天的湯水常用雪梨作為食材，雪梨麥冬竹䉀茅根湯，用了雪梨、天山雪蓮果、麥冬等秋天潤肺食材熬製而成，入口清甜入喉舒暢，有清熱潤燥、潤腸通便之效，適合一家大細飲用。除了雪梨外也可以選擇更多汁、質感爽脆清甜的天山雪蓮果，喜歡的更可以用「雙梨」煲款滋潤湯水。

雪梨麥冬竹䉀茅根湯食譜

雪梨麥冬竹䉀茅根湯食譜｜地下水果之王——天山雪蓮果爽甜降血糖

天山雪蓮果，有地下水果之王的美譽，原產於南美洲，當地人稱之為神果，是一種外型長得很像番薯的根莖植物，其果肉多汁、口感甘甜爽脆，因此用作煲湯、煲糖水，榨汁或者當生果吃也非常適合。此外，雪蓮果含豐富維他命及纖維，可改善消化不良、降低血糖等功效。雖說名字有「天山」，但在街市的菜檔便可找到，菜檔的負責人指雪蓮果只在秋天出現，一到冬天便找不到。天山雪蓮果｜果中仙品解毒降血糖12功效 勿與3食物同吃蛋都唔得!

天山雪蓮果在街市的菜檔有售，大約$15/2磅。

按圖看處理雪蓮果步驟：

新鮮的雪蓮果外層有微微濕潤的泥漿，只要用水沖洗表面，再刨去表面啡褐色的薄皮。看到的便是可食用的果肉，用作煲湯、煲糖水或者當生果吃也可。

此外，坊間出售的梨品眾繁多，為什麼煲湯時都會用雪梨而非冰糖梨或黃金梨？註冊中醫師郭志華博士解釋一般建議用雪梨是因為雪梨有清熱潤燥、生津止渴的效果較好。

雪梨麥冬竹䉀茅根湯食譜

雪梨麥冬竹䉀茅根湯（煲／Boil）

4人分量 1級難度 2小時

材料：

雪梨4個

天山雪蓮果1個

竹䉀1紮

芧根1紮

麥冬75克

生熟薏米75克

南北杏75克

無花果4-5粒

瘦肉500克

水3公升

酒 適量

做法：

1. 將所有材料洗淨；雪梨、天山雪蓮果去皮切件。

2. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒辟走羶味。

3. 冷水放入所有材料，大火煲10分鐘。

4. 轉小火煲1.5小時即成。

雪梨麥冬竹䉀茅根湯有清熱潤燥，生津止渴，潤腸通便之功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 6

雪梨：性寒、味甘酸，有清心潤肺、清熱潤燥、化痰、生津止渴的作用。

天山雪蓮果：性溫、味微苦，有溫腎助陽、袪風勝濕、通經活血、潤腸通便的作用。

甘䉀：性寒、味甘，有清熱生津、潤燥和中、解毒的作用。

芧根：性寒、味甘，有清熱生津、清血止血的作用。

麥冬：性微寒、味甘，有養陰潤肺、益胃生津、清心除煩的作用。

薏米：性微寒、味甘，有利水滲濕、袪濕除痹、清熱排膿的作用。

南杏：性平、味甘，有止咳化痰、潤肺下氣的作用；北杏性平、味甘，有止咳平喘、潤腸通便的作用。

無花果：性涼、味甘，有潤肺止咳，清熱潤腸的作用。

豬肉：性平、味甘咸，有補中益氣，滋陰潤燥的作用。

食用建議：一星期可飲用1-2次，腸胃虛弱、易泄瀉人士不適宜飲用。

其他湯水食譜：

健康湯水食譜｜沙參杏仁海竹瘦肉湯養陰潤燥 南北沙參功效有別？

沙參杏仁海竹瘦肉湯食譜

【秋天湯水食譜】姬松茸螺片雪耳湯生津潤燥 姬松茸愈大朵愈好？