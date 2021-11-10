打邊爐｜煮出美味日式火鍋關鍵在放料順序！牛豬雞肉菇類怎樣放？

許多民眾愛吃火鍋，不只夏天吃，秋冬天氣轉涼更要吃。不過要怎麼煮出美味的火鍋，其實也有一番學問。最近日本媒體，就公開煮火鍋放料順序的訣竅。
根據日本媒體《オリーブオイルをひとまわし》報導，如果是自己煮火鍋，那麼從備料開始就很重要。像是魚類最好先去除掉髒污，並且利用鹽、酒等消除腥味。殼類食物的殼也要好好洗過，蠔仔則可以抹上一些太白粉處理。肉品部分，雞腿肉可先用熱水沖洗，去除掉腥味和浮沫。
▼煮出美味日式火鍋秘訣（按圖看清👇👇👇）
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在下鍋的部分，首先可以先下魚類、雞肉類、蒟蒻和根莖類食物。因為這些東西要煮比較長的時間，而且有提味或吸收高湯的效果。菇類、豆腐類則適合在等到火鍋稍微熱了之後再下。菇類雖然也能增添湯頭風味，但煮太久味道容易流失，豆腐則因為本身會出水，太早下會影響火鍋的溫度。
等到煮沸之後，就是放進牛肉、豬肉、蠔仔等食材的時候。特別要注意蒟蒻內含有凝固劑，生肉碰上容易變硬，所以要儘可能分開在不同地方煮。在煮的時候也要注意火力調節，儘可能避免劇烈沸騰的狀況。若還有些能快速煮熟的材料，例如蔥、白菜菜葉等等，可以選在最後入鍋。如此一來，就能煮出美味的火鍋了。
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