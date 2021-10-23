苦瓜營養｜降血糖血脂、愈苦營養愈高？營養師教4招去除苦味

你愛吃苦嗎？說到最苦的食物，大家一定會想到苦瓜吧！事實上，苦瓜可是營養師眼中的「瓜中C王」；若是怕苦不敢吃，試試4招降低苦瓜的苦味。
台灣營養師高敏敏指出，苦瓜含有非常豐富的維他命C及膳食纖維，可以幫助減少心血管疾病、維持免疫力、養顏美容，以及調整血糖、血脂，無論是煮湯、清炒、清蒸都很適合，4種苦瓜每100g營養如下：
▼4種苦瓜營養比一比（按圖看清）
+8
青皮苦瓜
熱量：13kcal
膳食纖維：3.6g
維他命A總量：8 IU
維他命C：53mg
礦物質鉀：198mg
白皮苦瓜
熱量：14kcal
膳食纖維：2.8g
維他命A總量：6 IU
維他命C：41.5mg
礦物質鉀：207mg
珍珠苦瓜
熱量：15kcal
膳食纖維：1.9g
維他命A總量：0 IU
維他命C：58.1mg
礦物質鉀：204mg
野苦瓜
熱量：22kcal
膳食纖維：4.1g
維他命A總量：611 IU
維他命C：77mg
礦物質鉀：362mg
苦瓜愈苦營養愈高？
高敏敏說明，苦味並不是影響苦瓜營養價值的主要關鍵，通常還是取決於苦瓜的品種；一般來說，比較翠綠的苦瓜，苦味會比較重，若是怕苦的人，建議可以選擇苦味較低的白玉苦瓜。
4招去除苦瓜苦味
1. 去除苦瓜籽時，把內膜刮乾淨。
2. 料理前先汆燙，可降低苦味，也能保持脆度。
3. 苦瓜顆粒愈小、顏色愈深愈苦，怕苦的人可以選擇顆粒較大的白苦瓜。
4. 苦瓜切薄片冰鎮，可以降低苦味感。
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