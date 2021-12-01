紅石榴營養｜抗氧化助防癌9大益處　女子吃10顆屙血肛痛因做錯1步

紅石榴不單止味道誘人，其營養價值更高得令它被封為「聖物」，是水果界的Super Food。紅石榴當造期在冬天，現在吃正是時候，不過日前就有一名女子因怒吃紅石榴而肛痛送院。究竟為何會出現這個情況？紅石榴又有什麼健康益處？以下就介紹它對人體的神奇功效，及如何開紅石榴的方法！



女子連核吃10顆 屙血肛門痛？

紅石榴的神奇功效經常被追捧，但本月中，西安一所美容院的老闆娘食完紅石榴後竟感到肛門疼痛、並有血便等情況，要送院救治。原來該名女士得知紅石榴具有美容、養顏及抗衰老等功效，竟在1天內連吃10顆，連核一起嚼碎吞下肚，難怪會不舒服！她在食紅石榴6小時後突然肛門疼痛、痾血等症狀，不得不馬上去醫院灌腸及留醫。醫生就解釋，女子肛痛的成因是，嚼碎的石榴籽變成了鋒利的小顆粒，在直腸裡打轉，並劃破了直腸黏膜，因而弄傷肛門等，最後醫生要用洗腸機幫助女子排出石榴籽。

女子因貪靚狂吃紅石榴，最終竟導致直腸被劃傷、肛痛入院，洗腸才沒事。（photo-ac）

物極必反，任何食品吃多了都會有反效果，醫生叮囑，紅石榴還是榨汁較好，而大家亦千萬別因為這單新聞，就誤解紅石榴及忽略它的好處。

比起直接吃紅石榴果肉，更多人喜歡喝鮮榨紅石榴汁。（GettyImages）

紅石榴本身卡路里不高，每個約含234卡路里，纖維含量高，又有維他命A、C及少許維他命B、花青素、礦物質如鈣、鉀與鐵質等，但營養價值最豐富的，是安石榴甙（Punicalagin）和石榴酸（Punicic acid），後者是脂肪酸一種。吃紅石榴時，每粒果肉中間都有一粒白色核，有人嫌它有苦澀味，不愛吃它，但原來它才是營養最豐富的部分，佔據了人體每日所需的48%維他命C。

打開紅石榴，見到其鮮紅色的果肉十分晶瑩，如一粒粒紅寶石。究竟怎樣才算是一個好的紅石榴？它頭上有一個如「葱頭」的部位，見它已綻開即代表夠熟夠甜，另外紅石榴本身也需要有光澤和夠墜手。

紅石榴頭上有一個如「葱頭」的部位，見它已綻開，即代表夠熟夠甜。（GettyImages）

以下會簡介9個紅石榴的好處，看完之後你就會明白何以它會獲封為「聖物」了！

1.抗炎

慢性炎症是許多嚴重疾病的成因，如心臟病、癌症、二型糖尿病及癡肥等，曾有試管實驗顯示，紅石榴可降低消化管道內的炎症等。另外也有一個為期12星期的研究，以糖尿病患者為實驗對象，發現他們每天喝250毫升的紅石榴汁，能降低體內的C-反應蛋白（人體內的發炎指數指標）大約32%。

每天喝250毫升的紅石榴汁，體內的發炎指數指標會降低。（GettyImages）

2.改善記憶力

有證據指紅石榴能改善記憶力，有一項研究由28位年紀較大及有記憶力問題的人作研究對象，他們每日飲8安士的紅石榴汁之後，記憶力都有明顯改進，甚至可預防老人癡呆症。

3.抗氧化

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）的實驗曾比較不同飲品的抗氧化效能指數，若以100分作為最高值，紅石榴足足達到96分，較綠茶高出3倍，亦較紅酒高出近1.5倍。這主要是由於紅石榴含丹寧、花青素及類黃酮，而維他命C同樣有助抗氧化和抗衰老，清除體內氧化物質甚至讓肌膚保持彈性。

紅石榴可助抗氧化。（GettyImages）

4.助抗癌

紅石榴萃取物減慢癌細胞生長，包括男性常見癌症前列腺癌，以及本港女性癌病頭號殺手——乳癌。攝護腺特異抗原（PSA）是前列腺癌的監測指標，當一個男性的PSA指數短時間內急升一倍，他因前列腺癌死亡的風險也會隨之增加。有研究發現，若一位男士每天飲一杯約240毫升的紅石榴汁，他體內的PSA約54個月後才增加一倍，而不飲石榴汁的人，則大概15個月，相距甚遠。

此外，有醫學報告指出，紅石榴萃取物可抑制甚至殺死乳癌的癌細胞，不過仍有待更深入的研究查證。

5.降血壓

高血壓問題有年輕化趨勢，更可引起心臟病和中風等。不少研究報告都顯示紅石榴有助降血壓，其中一份與植物療法有關的期刊報告，研究人員找來一批高血壓人士做實驗，要求他們每天飲用150毫升紅石榴汁，兩星期後他們的血壓顯著下降，可謂是天然的降血壓藥，更間接預防心血管疾病。

每天飲用150毫升紅石榴汁，兩星期內血壓顯著下降。（GettyImages）

6.紓緩關節炎及關節疼痛

關節炎、關節痛等讓不少人困擾不已，這個病通常跟炎症有關；如上文所講，由於紅石榴有抗炎功效，因此對紓緩關節炎有幫助。骨性關節炎患者有一些破壞關節的酶，而實驗顯示，紅石榴萃取物正好能阻隔這類酶。

7.減心臟病風險

紅石榴內的石榴酸正好保護心臟，曾有研究找來51位三酸甘油酯偏高的人士做實驗，為期4星期，證實每天汲取800毫克的紅石榴籽油有效降低三酸甘油酯，並且改善高密度脂蛋白膽固醇（好膽固醇）比例。另一個研究亦顯示出紅石榴汁能降低人體內的壞膽固醇，對二型糖尿病患者有幫助。

紅石榴能增加體內的好膽固醇比例，並改善心臟健康。（GettyImages）

8.改善不舉

氧化性損傷會防礙人體各個部位的血液流動，包括勃起組織等。波士頓大學泌尿科學部曾以兔子為實驗對象，發現牠們飲用紅石榴汁之後，血液流動得更快，同時更易產生勃起反應。另外一項研究亦找來53位有性功能障礙的男士，紅石榴汁對他們的症狀亦有些少幫助，但並不算非常顯著，或需要有更多研究佐證。

性功能障礙困擾不少男性，紅石榴汁似乎有望成為他們的救星。（GettyImages）

9.防細菌、真菌感染

紅石榴內的植物化合物，能擊退有害的微生物，對抗某類型的細菌，例如念珠菌等。其抗細菌及抗真菌功效，能防止口腔內的炎症，包括：牙齦炎及牙周炎等。

紅石榴具抗細菌及抗真菌功效，能防止口腔炎症，包括：牙齦炎及牙周炎等，對消滅念珠菌亦有幫助。（GettyImages）

不少人都不知道如何切開和食用紅石榴，一般懶人會用紅石榴果肉來榨汁，那到底應該如何取出果肉？有人建議用刀沿紅石榴外殼較高的部分切一圈，毋須切太深，之後再沿果肉內的白色衣紋理，將紅石榴切成幾部分，剝開後倒轉紅石榴，用勺子大力敲在外殼，果肉便順利掉落。整個過程只需切5刀，即可輕鬆取出果肉，你可參考以下圖解。

【入廚貼士】開紅石榴好麻煩？只需5刀粒粒果肉輕鬆掉落！

沿白色衣部分切開，再輔以勺子，輕易就能取出紅石榴的果肉。（GettyImages）

按圖看5刀開紅石榴方法：

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除了榨汁外，你亦可以把紅石榴拌沙律食用，請參考以下「烤南瓜紅石榴籽果仁暖沙律」食譜，顏色點紅點綠，極具聖誕氣氛。

【聖誕大餐‧前菜食譜‧有片】南瓜果仁石榴籽 紅橙黃綠暖沙律