紅石榴營養｜石榴汁可降低胰島素阻抗降血糖　抗氧化之王4大益處

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-22 15:02

紅石榴外表如蘋果般的鮮紅，在法文中更直呼它是「多籽的蘋果」，但營養價值絲毫不遜色。它擁有豐富的維生素、礦物質還有抗氧化成分，因此也有個「抗氧化之王」的美譽。以下就帶你簡單了解，石榴有什麼神奇功效。

▼紅石榴的4個神奇功效（按圖了解👇👇👇）

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一、抗氧化

紅石榴含有多種營養素，像是鞣花單寧、花青素、類黃酮等，這些營養素都是超級抗氧化劑，有助清除體內的自由基，保護體內細胞不受傷害。

二、降血糖

石榴汁有助於胰腺中的B細胞運動，有效降低胰島素阻抗，達到降血糖的功效。一般糖尿患者都會盡量避免飲用果汁，而其中紅石榴雖然含有糖，但糖附著在抗氧化劑上，可以降低血糖水平。

三、預防心血管疾病

具有血管張力素轉化酶（ACE）抑制劑的功能，能控制血壓。在動物實驗或人體實驗中，都發現紅石榴能減少壞膽固醇之氧化，阻止粥狀動脈硬化的發生，是一種預防心血管疾病很好的水果。

四、抗發炎

身體的「慢性發炎」，會讓免疫力下降，進而導致許多疾病產生。尿石素A具有抗炎、抗衰老的生物活性。它可以由石榴中的鞣花單寧經腸道微生物代謝產生，鞣花單寧是石榴中的一種有益成分，也具有抗氧化和抗炎的作用。

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