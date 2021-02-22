紅石榴營養｜石榴汁可降低胰島素阻抗降血糖　抗氧化之王4大益處

撰文：Heho健康
最後更新日期：
紅石榴外表如蘋果般的鮮紅，在法文中更直呼它是「多籽的蘋果」，但營養價值絲毫不遜色。它擁有豐富的維生素、礦物質還有抗氧化成分，因此也有個「抗氧化之王」的美譽。以下就帶你簡單了解，石榴有什麼神奇功效。
▼紅石榴的4個神奇功效（按圖了解👇👇👇）
+7
+7
+7
一、抗氧化
紅石榴含有多種營養素，像是鞣花單寧、花青素、類黃酮等，這些營養素都是超級抗氧化劑，有助清除體內的自由基，保護體內細胞不受傷害。
二、降血糖
石榴汁有助於胰腺中的B細胞運動，有效降低胰島素阻抗，達到降血糖的功效。一般糖尿患者都會盡量避免飲用果汁，而其中紅石榴雖然含有糖，但糖附著在抗氧化劑上，可以降低血糖水平。
三、預防心血管疾病
具有血管張力素轉化酶（ACE）抑制劑的功能，能控制血壓。在動物實驗或人體實驗中，都發現紅石榴能減少壞膽固醇之氧化，阻止粥狀動脈硬化的發生，是一種預防心血管疾病很好的水果。
四、抗發炎
身體的「慢性發炎」，會讓免疫力下降，進而導致許多疾病產生。尿石素A具有抗炎、抗衰老的生物活性。它可以由石榴中的鞣花單寧經腸道微生物代謝產生，鞣花單寧是石榴中的一種有益成分，也具有抗氧化和抗炎的作用。
相關文章：無花果營養｜養顏抗癌改善便秘 花粉過敏腸胃不佳4類人要避食
延伸閱讀：
【本文獲「Heho健康」授權轉載。】