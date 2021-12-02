咖啡冷知識｜氣候變遷令咖啡豆減產減香氣！往山上種就能解決？

你也是每天早上以一杯香醇咖啡開啟一天的生活嗎？很可惜，根據最新研究指出，氣候變遷不僅影響咖啡產量，甚至讓咖啡豆品質下降，喝杯好咖啡可能更難了。



不只影響產量，氣候變遷讓咖啡豆品質下降

從便利店到滿街的連鎖咖啡，都可以看出人們對咖啡的癡迷程度，根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣市場規模高達800億元（台幣），近期研究紛紛指出氣候變遷對咖啡產量帶來影響，但你知道對品質也是嗎？

根據期刊《Frontiers in Plant Science》於2021年10月發表的最新研究指出，咖啡品質受到溫度上升以及日照增加的影響，在全球面臨氣候變遷的情況下，咖啡豆品質將因此下降。

經常攝取咖啡因可能有助於預防失智症？按圖看清👇👇👇

+ 3

相關文章：咖啡好處｜每天1杯咖啡防失智症2大疾病！哪種咖啡護腦功效更好？

考量在咖啡研究部分，大多數研究都是著重在影響產量，至於品質的部分，則缺少氣候變遷長期對咖啡品質影響的研究，因此研究團隊透過系統性研究文獻回顧綜合分析法（Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses ，簡稱PRISMA）進行歸納，證據表明咖啡品質受到溫度上升以及日照增加的影響。

高海拔耕地有限 變暖不是往山上種就好

一般來說，相較種植在低海拔的咖啡品嚐起來較酸，高海拔地區生產的咖啡由於成熟速度較慢，富有更多特別且多變的風味，但該研究發現，受到全球變暖的嚴重影響，咖啡品質將逐漸下降，理論上可以透過將咖啡遷往高海拔地區來應對，但事實並非這麼簡單。

將咖啡遷往高海拔地區面臨以下限制： 高海拔土地有限、 與將林地轉為農業用地的生物多樣性威脅、小農戶購買經濟適用土地的經濟困難、 基礎設施和資源限制，如道路通行和電力輸送。有鑑於這些限制，咖啡產業有必要實施氣候適應創新。

相關文章：黑咖啡營養｜每天1杯降患心衰竭機率？5好處喝對時間提升運動表現👇👇👇

+ 2

氣候變遷讓光照增加，同產地風味也可能不同

另外，根據該研究，光照過多也將咖啡中決定風味、香氣的次級代謝物濃度降低。咖啡香氣是咖啡決定品質的關鍵因素，它來自數百種揮發性次級代謝物，包含酒精、醛、碳氫化合物和酮，然而，由於氣候變遷使地表雲層愈來愈少，平常部分陽光會被雲頂反射回太空，但當雲量減少後反射量減少，更多陽光直照地表，咖啡中的次級代謝物濃度降低，換句話說，即使是來自同產地的咖啡豆，風味和香氣也將出現變化。

對此，陰影管理是一種可行的因應方式，透過調整咖啡農業系統中的樹蔭，使樹冠覆蓋率達到最佳水準，比起上述搬遷農場等替代方案相比，陰影管理是一種相對容易獲得的氣候適應策略。

台灣育成新咖啡品種「台農1號」，或許恰好作為氣候變遷解方

咖啡質量的變化不僅與全球廣大消費人口相關，對整個咖啡系統都有影響，從小型咖啡生產社區到26億咖啡消費國。這一系統研究強調，咖啡品質對與氣候變化和適應氣候變化相關的環境和管理變數的變化很敏感。

鑑於咖啡品質對環境變化的敏感性，該研究也呼籲基於證據的創新，以全球為規模下提高咖啡部門的永續性和復原力。這種努力應採取參與性研究方法，將不同的咖啡利益等相關各界，納入咖啡種植系統中，無論是種植者、中間商、消費者都必須重視咖啡品質改變的問題。

事實上，台灣農委會農業試驗所在2021年10月27日宣布，經15年選育，培育初咖啡新品種「台農1號」，為台灣首度自行育成的咖啡品種，有別於一般常見的阿拉比卡咖啡品種在較低海拔種植有表現不佳的情況，「台農1號」能適應各海拔區域的環境條件，不僅在高海拔可以有良好表現，也適合在中低海拔種植，儘管研發原因並非是因應氣候變遷，但恰好能成為解方之一。

▼5種咖啡豆處理法（按圖看清👇👇👇）

+ 11

相關文章：咖啡冷知識｜5種咖啡豆處理法大解構 日曬法果香味較強口感厚實

延伸閱讀：

還在擔心中低海拔種不出好豆？更適合台灣環境，台灣首個本土育成精品咖啡等級品種「台農1號」來了

受氣候破壞的咖啡產地怎麼救？實驗室養的咖啡來了！

【本文獲「食力」授權轉載，原文：氣候變遷讓喝杯好咖啡更難 不只讓咖啡豆減產，更減少香氣和風味】