黑咖啡營養｜每天1杯降患心衰竭機率？5好處喝對時間提升運動表現

你是咖啡愛好者嗎？不少人每天早上一定都要來一杯咖啡，才能開啟美好的一天！咖啡是世界上最受歡迎的飲品之一，尤其喝不加奶、不加糖的「黑咖啡」，好處更是不少。



黑咖啡的5個好處！喝對時間提升運動表現

咖啡中除了有咖啡因，還有單寧酸、蛋白質、纖維素、生物鹼等多種營養。台灣營養師彭逸珊分析喝黑咖啡的5個好處（按圖看清！）

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1. 提振精神

彭逸珊表示，咖啡是天然的提神劑，能提振精神降低睡意。

2. 含抗氧化物質

黑咖啡中含有綠原酸、咖啡因、葫蘆巴鹼等抗氧化物質，是幫助抗癌的營養素。

3. 提升運動表現

咖啡因可使交感神經興奮，彭逸珊建議，運動前30～60分鐘補充，可以幫助提升運動表現。

4. 幫助燃脂減重

研究指出，攝取咖啡因可更有效的減重和降低體脂肪。

5. 降低罹患心衰竭的機率

研究指出，每天1杯黑咖啡，長期下來可降低5％~12％的心衰竭風險。

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喝咖啡避免加糖加奶精，1天咖啡因別超過300毫克

彭逸珊表示，想喝咖啡還是以黑咖啡為主，避免加糖和奶精；至於胃腸不好的人，不要空腹喝，可選擇低咖啡因的咖啡試試看。另外，每天咖啡因攝取量不要超過300毫克，以免身體不適。

台灣食藥署也有公告，台灣業者要以紅、黃、綠標示區分咖啡因含量。紅色代表每杯咖啡因總含量200毫克以上，黃色代表每杯咖啡因總含量100~200毫克，綠色代表每杯咖啡因總含量100毫克以下。而咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，所以紅標1天1杯或綠標1天3杯為宜。

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