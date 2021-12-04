飲食熱話｜網傳多喝加熱檸檬水可抗癌？營養師提醒2類人謹慎攝取

聽說熱檸檬水可抗癌，癌友可以多喝加熱的檸檬汁，這是真的嗎？



台灣台安醫院營養師劉怡里表示，檸檬含有維他命C、礦物質，且為高鉀水果，幫糖友、癌友料理食物時，可以加點檸檬汁，增加口感，促進唾液分泌，但要說「可以抗癌」，就顯得誇大不實。

熱檸檬水可抗癌？（按圖看清）

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最近網路流傳「熱檸檬水可抗癌」等不實訊息，網友提及多喝加熱的檸檬水，可以調節血壓、抗抑鬱、抗應激和神經功能障礙，這讓熱檸檬水頓時變成「神奇產品」，實際上這論述毫無科學證據。台灣食藥署強調，檸檬確實對健康有益，部分研究指出，檸檬含有可能具有抗癌特性的天然物質，但目前為止都還在動物實驗階段，還沒有充足研究證明對人類的影響。

台灣食藥署提醒，於這類沒有根據的網路傳言，民眾應該謹慎以對，仍應積極就醫，不要隨便相信不實訊息，更不能聽信偏方，而疏於醫囑，甚至中斷治療。劉怡里表示，因為含有維他命C，檸檬常被認為美白聖品，多喝檸檬水，可讓皮膚水潤白晰。但事實上，檸檬並不算是高維他命C的水果，番石榴、奇異果、士多啤梨、木瓜以及柑橘類水果維他命C含量更高。

什麼是抗癌水果？劉怡里說，沒有哪一種水果可以擁有這個名號，建議多吃當季水果、種類及顏色愈豐富愈好。此外，維他命C具有預防癌症效果，那建議多吃番石榴、奇異果、士多啤梨、木瓜等水果。值得注意的是，檸檬屬於高鉀水果，如果腎臟功能不好，應謹慎食用。糖尿病患喝檸檬汁時，應注意份量，一般來說， 200cc就等於1份水果，務必仔細估算。

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