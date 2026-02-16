鮑魚食譜｜果皮蒸鮑魚時間要幾耐?洗刷前多1步輕鬆乾淨+揀鮑魚3招

果皮蒸鮑魚食譜｜過時過節桌上有碟鮑魚，感覺特別豪氣又喜慶！鮑魚做法有很多，當中以清蒸最容易！但鮑魚很骯髒，煮之前必須徹底擦淨，不少人因覺得難以清洗而對煮鮑魚卻步。究竟如何清潔最好最方便？



果皮蒸鮑魚食譜｜揀鮑魚3大要點

揀鮑魚有幾個要點，裙邊粗、肉肥厚、米黃色夠光澤的就為之好，在鮑魚肉與殼之間有一坨灰灰綠綠的內臟，其實是腸胃和肝胰臟等，鮑魚在大海進食後，微生物或藻類的毒素或會依附在其內臟，所以實在不吃為妙。清理鮑魚時，若不慎刺穿這內臟部分，會見到有一些深色汁液流出，有點噁心，故建議戴手套來處理鮑魚。罐頭鮑魚煮法｜海味老闆2招揀罐頭鮑別買這1款！烹煮錯1步韌又硬

果皮蒸鮑魚食譜｜直接用牙刷刷鮑魚就錯？

不少人直接執起牙刷就刷在生鮑魚身上，然而這樣會影響肉質，因為它會收縮變韌。若想鮑魚爽口不死實，請參考以下步驟圖的詳細做法來清洗，慢慢便發現鮑魚會變得比之前潔白。要溫馨提示一下，起鮑魚肉時動作不要急，慢慢沿殼邊切入就可以，否則容易會因跣手而受傷。

果皮蒸鮑魚食譜

蒸鮑魚時間要幾耐?

食譜 陳皮蒸鮑魚（蒸） 材料 鮑魚仔8隻、陳皮2片、葱2-3條、油1湯匙、豉油適量 做法 1.陳皮浸軟，刮囊及切絲備用，葱同樣切絲備用。 2.滾水灼鮑魚大約20秒後撈起，並放於凍水中過冷河。 3.以刀仔起出鮑魚肉，清除內臟，再一邊沖水一邊用刷子擦淨鮑魚。 4.用刀子在鮑魚上𠝹出十字紋，放回鮑魚殼上，鋪上陳皮絲。 5.煲滾一鍋水，大火蒸鮑魚約8分鐘，蒸好後灑上葱絲。 6.燒熱油，起煙後熄火，再把熟油跟豉油灒在鮑魚上，即成。

健康小貼士：

鮑魚含高蛋白質、維他命、礦物質碘、鈣、磷和有效破壞癌細胞的「鮑素」，同時亦夠滋陰，能幫助女性調整月經不順等。而在中醫角度，鮑魚可養肝、明目、補腎，唯一要注意的是它較難消化，腸胃不好的人不宜多吃。

