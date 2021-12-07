低醣飲食｜日本人最愛壽喜燒瘦身版牛肉菜湯　低卡低醣簡易食譜

冬天天氣凍，自然想有些暖笠笠的食物落肚。今次要分享的是日本人最愛的壽喜燒，而這個是低醣低卡的版本，主要都是低醣質食材，多吃了也不會增加身體負擔。

攝影：鄧穎琪



日本出版社曾推出由「主婦之友社」著作的《超省時減醣瘦身湯 ：5分鐘搞定！用燜燒罐就能做，103道湯便當&宵夜湯，美味零負擔！》書籍，介紹多款省時減醣湯水，包括：豬肉豆苗湯、雞肉西蘭花番茄湯等，烹調時間短，有的甚至可用燜燒鍋去煮，都是一些低醣低熱量營養湯品，直接飲、當鍋物湯底、配麵等皆可。

牛肉、蔬菜、牛蒡、芋絲等都是低醣質的食材。

醣類是什麼？

「醣類」本身是指碳水化合物減去膳食纖維所得的數值，書中有提到為何減醣飲食法能瘦身，其實主要是減少攝取米飯、麵類等高醣碳水化合物，多吃醣量低的肉類、蔬菜，從而降低整體飲食熱量。書中指出：「人體在進食後，身體吸收醣類會讓血糖值上升，此時體內會為了維持穩定的血糖分泌胰島素。胰島素有著『肥胖荷爾蒙』的別名，主要功能是將人體過量攝取的醣類轉化成脂肪後儲存在體內。因此，如果可以抑制醣類的攝取量，身體就會將儲存在體內的脂肪轉換成能量消耗掉，這就是利用減醣飲食來瘦身的原理。」

而今次示範的壽喜牛肉菜湯，用的都是牛蒡、蔬菜、芋絲等材料，根據書中所講，每碗總醣量大約是6.7克，而熱量則大約300卡。不過，筆者就調整了部分材料，實際數字或有出入但不會差太遠。

請按下圖睇壽喜牛肉菜湯所需的材料和步驟：

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壽喜牛肉菜湯（煲/Boil）

4人分量 1級難度 30分鐘



材料：

牛肉片300克

旺菜300克

牛蒡1根

芋絲1包

大葱半條

低鹽上湯250毫升

水1250毫升

醬油2湯匙

料酒1湯匙



做法：

1.牛肉片洗淨，切成合適大小；旺菜切塊成一口大小；大葱切段；牛蒡斜切片。

2.煲滾一鍋水，略略將芋絲汆水，盛起後剪短。

3.鑊燒熱下橄欖油，爆香大葱，加入牛肉片拌炒。

4.牛肉變色後，加旺菜、牛蒡、芋絲、上湯、水、醬油和料酒，大火煲滾。

5.小火續煲15分鐘，即成。



不失敗秘訣：

*日式超市有已洗牛蒡賣，可以省點工夫。

*上湯沒有限制，但建議揀低脂低納為主。



資料來源：《超省時減醣瘦身湯 ：5分鐘搞定！用燜燒罐就能做，103道湯便當&宵夜湯，美味零負擔！》