電飯煲食譜｜麻油豬頸肉炊飯油香肉嫩多汁！加薑片啱冬天食暖笠笠

「麻油豬頸肉炊飯」料理過程有調整，豬肉口感上好吃許多，繼續微調細節，希望後面能持續做出好吃也跟別人與眾不同的料理！



麻油豬頸肉炊飯做法（按圖看清👇👇👇）

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1. 鍋內下一匙油，加入薑片，蒜末，紅蔥頭末，煸至表面微焦。

2. 白米洗好，再倒入炒鍋內，再下約二匙鹽巴，各一匙紹興酒，醬油，些許紅糖拌炒均勻。

3. 食材移入電鍋外鍋內，加水蓋到食材，蓋上電鍋鍋蓋，電鍋開關按下。

4. 煮好提示音響起，炒鍋清洗乾淨先不下油，鴻禧菇下鍋煸除水份，先起鍋備料。

5. 豬頸肉（松阪豬肉）切成片狀，下鍋煎至豬肉表面變色，加入椰菜拌炒。

6. 炒到椰菜軟化，加回鴻禧菇拌炒均勻，肉熟透後起鍋。

7. 打開飯鍋蓋，剛剛拌炒食材加入飯鍋，淋上些許麻油，些許鹽巴，攪拌均勻。

8. 盛飯，完成。

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