蛋食譜｜椒鹽玉子豆腐外焦內嫩吃不停　大排檔風味15分鐘輕鬆完成

看似脆弱的玉子豆腐常以蒸煮的方式示人，若然為它披上一件「金衣」也可變得外脆內嫩，甘香可口。同時搭配港式小炒常用的調味料--椒鹽，一道鹹鮮微辣帶蛋味的椒鹽玉子豆腐便出現了。



椒鹽玉子豆腐的做法跟椒鹽豆腐無異，只要在兩面沾上薄薄一層生粉，就可以製造出金黃色焦的外皮，從而達至外脆內嫩的效果。不過唯一不同的是玉子豆腐的軟硬度只有一種，反轉時必需小心，建議用平扁的鑊鏟及筷子輔助較易拿揑。此外，雖說玉子豆腐主要原料為雞蛋，但放久了也會出水，故當玉子豆腐蘸滿生粉後，應立即油炸，否則出水便不易處理。

椒鹽玉子豆腐食譜

現時坊間不少食譜都選擇用氣炸鍋來氣炸這道椒鹽玉子豆腐，可是個人認為還是以半煎炸的方式炮製出來的椒鹽玉子豆腐魔力更強，外皮更香脆可口，更有大排檔的風味。

椒鹽玉子豆腐食譜

健康小貼士：

玉子豆腐是由雞蛋和清湯製成，所以同樣含豐富蛋白質、卵磷脂和卵黃素。不過亦不建議多吃，避免攝入過多膽固醇與鈉。有高血壓、高血糖、高血脂的人也要盡量少吃。

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攝錄：鍾瑞龍

剪接：楊帆

椒鹽玉子豆腐（煎／Pan-fry）



3-4人分量 1級難度 15分鐘



材料：

玉子豆腐2條

蒜蓉4湯匙

生粉4湯匙

水2湯匙



椒鹽：

五香粉2茶匙

七味粉2茶匙

蒜蓉1湯匙

鹽1茶匙



做法：

1. 玉子豆腐切件，用廚房紙印乾水分。

2. 用2湯匙的生粉及2湯匙的水溝成生粉水。

3. 玉子豆腐先沾上生粉水再撲上生粉。

4. 中火燒熱油鑊，以半煎炸形式炸至四面金黃，取出。

5. 中火燒熱油鑊，加入蒜蓉及椒鹽材料爆香。

6. 玉子豆腐回鑊拌勻，即成。



不失敗秘訣：

* 椒鹽材料，除了五香粉，也可用沙薑粉代替，如用淮鹽則免去鹽的分量。

* 玉子豆腐蘸滿生粉後，建議立即油炸，否則出水不易處理。

