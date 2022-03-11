士多啤梨果醬食譜｜自製果醬勿漏消毒玻璃瓶　教1招判斷果醬濃稠

士多啤梨果醬食譜節錄自《麵包主義——省時揉麵x鬆軟包香x24款時令風味》。很想感受烘焙的愉悅嗎？就從這本書開始。
人氣麵包師Ginny跟大家分享製作麵包的基礎概念、技巧及要點，並根據每月特色創作24款能輕鬆炮製的時令麵包，step by step精確的步驟，就如從旁指導！快將這份烘焙的心意送給家人，感受麵包帶來的快樂時光！
▼士多啤梨果醬食譜（按圖👇👇👇）
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材料：
- 冷凍士多啤梨150克
- 上白糖45克
做法：
1. 所有材料放入鍋內，用小火慢煮，期間不時攪拌，煮至果醬狀。
2. 放入已消毒的玻璃瓶，用保鮮紙覆蓋瓶口，待涼後可於雪櫃備用。
TIPS：
- 煮至果醬狀時，可將一滴果醬放於水中，見果醬下沉凝固且不散開即可。
- 因果醬的糖分不多，防腐保存時間較短，建議儲藏雪櫃一星期內用完。
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書名：麵包主義——省時揉麵x鬆軟包香x24款時令風味
作者：Ginny Choy
畢業於法國藍帶國際廚藝學院（日本東京分校）之烘焙文憑課程（Diploma in Boulangerie)，及後於日本鳥越麵包學校修畢基本及上級課程。
Ginny持有商業管理及市場學士學位、營養學高級文憑及運動營養學證書，曾任職跨國企業，及後於日本著名麵包店之香港分店負責麵包製作。2017年開始成為全職烘焙導師，以專業麵包製作的經驗及教授的熱誠，與大家分享手作歐式及日式麵包的知識和體驗。
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