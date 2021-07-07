士多啤梨營養｜富含維他命C高鉀預防高血壓　哪些人不宜多吃？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-07 15:02

每當士多啤梨季到了，嬌豔鮮紅的士多啤梨，有香甜微酸的幸福滋味，深受許多人喜愛。台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，士多啤梨維他命C含量極高，富含鞣花酸、阿魏酸等植化素，抗氧化力強，熱量低，可說是超級抗氧化水果，有「水果皇后」的美譽。

▼士多啤梨營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

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士多啤梨含高維他命C，也含有維他命A、E、鐵、鉀等營養素。劉怡里說，每100克士多啤梨的維他命C含量69.2毫克，人體一天維他命C建議攝取量是100毫克，每天吃160克士多啤梨，約大型士多啤梨10顆、中小型士多啤梨16顆，也就是1份水果，即可達到一天維他命C攝取量。

士多啤梨富含酚酸類的鞣花酸、阿魏酸等植化素，這是存於漿果類水果中的植化素，具抗氧化功能。鞣花酸可以吸附、抑制致癌物質的破壞，阿魏酸可以抗老化，有助於腦部保養，因此士多啤梨有助防癌，也對保護肝臟健康有益。

士多啤梨熱量不高，屬中膳食纖維水果，也含有果膠，可促進腸胃蠕動，幫助排便。但劉怡里提醒，士多啤梨是高鉀水果，可預防高血壓、心血管疾病，但草酸過多，建議腎功能不好、草酸鈣結石的人，不宜吃太多，尤其不要榨成士多啤梨汁飲用。

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