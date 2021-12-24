白芝麻營養｜3大功效降血壓有益心血管健康　熱量高吃過量易致肥

早餐就想來個熱騰騰的油炸鬼配燒餅，尤其是燒餅皮上滿佈的芝麻粒又油又香，剛烤出爐時散發出的強烈香氣，實在是讓人毫無招架之力。不過你知道白芝麻具有什麼營養嗎？吃白芝麻有什麼好處、跟黑芝麻又有何差異？《Hello醫師》將帶你一起了解白芝麻的營養好處和對人體的功效。

撰文：文子齊 資料查核：Hello醫師



白芝麻的營養與功效

芝麻屬於堅果類，不論黑芝麻或白芝麻，每100公克芝麻中其油脂含量皆達50%以上，因此亦常用榨油使用、取代食用油。而白芝麻的營養成分豐富，對人體最具作用的就包含：

- 膳食纖維

- 蛋白質

- 維他命B雜

- 維他命E

- 礦物質（鎂、鉀、鐵、鈣）

- 木酚素

- 芝麻素



▼白芝麻功效（按圖看清👇👇👇）

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白芝麻含大量Omega-6 有益心血管健康

白芝麻的脂肪組成為45%多元不飽和脂肪酸、40%單元不飽和脂肪酸以及10%飽和脂肪酸。其中以亞麻油酸的含量尤為突出，為人體無法自行製造，必需透過食物攝取的「必需脂肪酸之一」。

亞麻油酸屬於Omega-6不飽和脂肪酸，是多元不飽和脂肪酸的一種，能夠保護細胞、調節代謝功能、促進免疫反應，並維持骨骼健康。除此之外，白芝麻的油脂也可以改善關節疼痛，改善皮膚的乾癢症狀。

白芝麻膳食纖維高 有效預防便秘

白芝麻含有的膳食纖維，可以通腸潤便，能減緩便秘的問題，不過若是容易拉肚子或是化療患者，則應要減少芝麻食用量，以降低腹瀉機率。

白芝麻含木酚素與芝麻素 可抗氧化降血壓

白芝麻的礦物質對於骨骼、牙齒、肌肉、神經、改善貧血相當有幫助，特別是能增強骨骼的強韌度。另外，白芝麻還含有木酚素，具抗老化、抗氧化、抗發炎、降血脂等作用；芝麻素則能有效抑制高血壓、清除自由基，提升抗氧化活性。

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白芝麻熱量高 過量小心體重失控

白芝麻屬於油脂與堅果種子類，因此所含熱量其實相當可觀，台灣行政院食品衛生管理署的資料指出，每100公克的白芝麻蘊含近600卡的熱量，脂肪則佔了55公克，不僅熱量偏高，脂肪總量也不可小覷。

不過白芝麻小小一粒很容易不小心吃過量，因此正在體重控制的人需要特別注意白芝麻的攝取量，建議1天1湯匙即可，熱量約75大卡。

白芝麻油的功效

白芝麻可以焙炒1~2分熟後製作成白芝麻油，白芝麻油的顏色較淡，味道與氣味都較為清爽。由於白芝麻油有特殊的清香，若是用在炒菜上，很容易被食物的味道蓋過，因此白芝麻油適合用來涼拌或是拌香當成佐料。

白芝麻與黑芝麻差異知多少？

了解白芝麻的好處與營養後，那麼與黑芝麻差在哪裡？其實黑芝麻與白芝麻成分差不多，不過黑芝麻含有巨量鈣質，而維他命B雜、維他命E、礦物質、膳食纖維則稍多於白芝麻。

但普遍而言，白芝麻經常用於入菜或榨油，黑芝麻則多以藥用來補充鈣質、腎氣等作用，做成黑芝麻油後的用處也不同。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：白芝麻營養功效好處多！降血壓抗氧化通通沒問題頭髮濕濕馬上睡？小心細菌在頭皮孳生】

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