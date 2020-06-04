【減肥】肥胖3大體質對症下藥袪濕降血脂　不復胖靠杞子+4顆紅棗?

很多減重的人都有個困擾：雖然體重減輕了，但沒多久又復胖，甚至愈減愈肥！其實這是因為你只減少了熱量的吸收，並沒有調整體質，所以當然很容易就復胖。中醫列舉了3種肥胖的原因，快來看看你是哪一種，趕緊對症下藥不復胖。

台灣台北市立聯合醫院仁愛院區中醫師周宗翰表示，中醫減重必須從「水濕」、「痰濁」、「血瘀」清除這些病理產物著手，接著調整體質，讓身體的新陳代謝回復到比開始減重前更好，這才是真正減重成功不復胖的康莊大道。「所以，這邊先教大家分3種體質減肥，最後再跟大家說怎麼保持不復胖。」他表示。

3種肥胖體質及對應中藥食療推介（點擊下圖看清！）

+ 15 + 14 + 13

從小胖到大，必須先祛濕氣

如果是天生從小胖到大，大多是屬於痰濕型易胖體質，這類型的人常常伴隨胃酸過多、胃酸倒流，往往脘腹飽脹，中醫常使用荷葉、澤瀉、山楂、桑葉、萊菔子、決明子等中藥和胃去濕助消化。

消脂去濕茶 材料：決明子5錢、山楂3錢、荷葉3錢，萊服子5錢、澤瀉5錢、桑葉3錢半 作法：每次煎服時在鍋裡加入1500ml的水，將其煮沸或是均勻碾成粉末，置於茶袋中泡茶飲用即可。

決明子具有清腸通便的作用、山楂促進消化。荷葉可以降脂和胃。桑葉可以調節血糖，加上澤瀉利痰濕，這飲品適合飯後飲用。

相關文章：【消暑飲品】防病解渴5種天然飲品 護胃減疲勞要飲麥茶？

+ 8 + 7 + 6

中年發福，中藥先降低血脂

周宗翰說，如果是三高脂人於中年後才發福，多半會出現三高的問題，血液中脂肪過多，容易引起動脈硬化，特別是心腦血管病變多由此產生。這時中藥的活血化瘀中藥如桃仁、三七、丹參、紅花對擴張冠狀動脈，降低血脂，以及防止心腦血管疾病有很好的作用。採用活血行瘀中藥減肥方法，不但降脂減肥，同時又能治病

丹參木耳冬菇湯 功效：活血化瘀、降血脂、提升代謝。 原料：丹參5錢、冬菇50克、木耳30克、荷葉5錢、豬瘦肉300克、紅棗5粒、鹽適量。 步驟： 1. 丹參、荷葉洗凈，用刀背拍裂；冬菇用清水泡軟，去蒂； 2. 木耳浸軟，洗凈；靈芝洗凈，切小片； 3. 豬肉洗凈，切塊，汆水撈起；其餘各物洗凈； 4. 煮沸清水，倒入燉盅，放入所有材料，隔水燉兩個小時，下鹽調味即可食用。

壓力大的肥胖

再來就是壓力肥，長期處於高壓力狀況之下，人體會分泌「壓力荷爾蒙」，這種荷爾蒙為了要讓人體有足夠的能量對抗壓力，會發出訊號讓吃進去的熱量轉變成脂肪儲存起來，而且生物會傾向選擇高熱量食物來迅速儲存脂肪以對抗壓力，這種因為壓力所造成的肥胖，稱為「壓力肥」。

周宗翰指出，這種類型的肥胖體質，因為長期壓力大，容易肩頸僵硬，造成上背部肌肉緊繃厚實，而出現虎背熊腰、偏上半身肥胖的身材，也容易造成「痰濁血瘀」等病理物質的堆積，但是源頭要以疏肝為主，常用中藥材有柴胡、菊花、薄荷、決明子、玫瑰等，如果因為壓力大影響到睡眠，可酌加「寧心安神」的藥材調理，如酸棗仁、百合、遠志、茯神、合歡皮、柏子仁等。

壓力大往往伴隨便秘問題，因為交感神經活躍會抑制腸道蠕動，因此建議攝取充足的纖維，例如蔬菜、水果及五榖雜糧類的食物；此外，多喝水也會促進身體的新陳代謝，建議一天至少喝2000毫升的水。

相關文章：【茶】化痰止咳飲咩茶？紅茶綠茶6種茶各有功效每日勿飲超過...

+ 3 + 2

疏肝消脂飲 材料： 草決明3錢、柴胡3錢、玫瑰花4朵、陳皮3錢、薄荷葉2錢、番瀉葉2錢 作法：每次煎服時在鍋裡加入1500ml的水，將其煮沸或是均勻碾成粉末，置於茶袋中泡茶飲用即可。 功效： 疏肝解鬱、健脾和胃、消脹氣、消脂、除濕。茶飲喝了之後會幫助排便，通常適合長期便秘又壓力大的朋友服用

不復胖的秘訣：枸杞加紅棗4顆

等到病理產物都去除減輕體重後，關鍵在於不復胖，就是要提升人體的身體機能，中藥裡面常用的就是枸杞、黃耆、何首烏來提高代謝機能。

周宗翰表示，要提升代謝就是從晨起開始，早餐是喚醒新陳代謝很重要的一餐，因為太陽升起，代謝率就提升，所以早餐要吃得好，搭配枸杞、黃耆等養生茶飲提神補氣，反而在減重上會比喝咖啡來得更有效益。特別是冬天手腳冰冷、末梢血液循環不佳，走路走久容易喘、經期臉色發白、血液循環也不佳，代謝會比較慢，這時泡個紅棗枸杞茶是非常好的選擇。

「枸杞子每日10公克，加上紅棗4顆，沖熱水服用，能幫助人體改善亞健康狀態，提升身體代謝機能，以及助力養成易瘦體質。」他建議。

相關文章：【減肥】仲靠仰臥起坐瘦身減肚腩？9大瘦小腹必讀飲食、運動貼士

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】