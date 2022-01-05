入廚貼士｜冰糖潤肺養陰化痰止咳　燉肉煲糖水黃冰糖白冰糖點揀？

冰糖，滋潤養陰，燜肉煲糖水常用，原以為冰糖只有一種，一塊塊岩岩巉巉水晶石般的模樣，有時需用鎚子敲碎，不太方便，卻很清甜。不過，後來發現冰糖還有白色的，晶瑩小巧，粒粒整齊。究竟黃冰糖和白冰糖有什麼分別？燉雪梨煲糖水用哪款好？



黄冰糖保留較多甘蔗原有成分。（鄒家鳳攝）

冰糖，英文Rock Candy，黃色和白色的冰糖，由於製作過程略有不同，外型、味道、營養亦帶點分別。究竟應如何選擇？

黃冰糖VS白冰糖

傳統的黃冰糖，又稱老冰糖，是用甘蔗榨汁熬煮而成，過程中沒有嚴格提純，因此保留了蔗糖的原色和較多的成分，一般較大塊，形狀不規則。白冰糖則在製作中經過提純脫色，如白砂糖，或會添加二氧化硫漂白，呈白色透明或半透明狀。

按圖看黃冰糖和白冰糖的6大分別：

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1. 顏色



黃冰糖：因沒經過漂白提純，色澤偏黃

白冰糖：由於經過漂白去除雜質，色澤雪白通透

2. 外型



黃冰糖：傳統工藝製成一大塊不規則形狀，需敲碎使用

白冰糖：切割整齊，形狀大小相若

3. 味道



黃冰糖：未經嚴格脱色加工，相對清甜

白冰糖：經嚴格提純加工，純度較高，故甜度較高

4. 營養



黃冰糖：未經嚴格處理提純脫色，礦物質等營養成分較多

白冰糖：經嚴格提純脫色處理，營養成分相對流失較多

冰糖燉梨養胃滋潤。（istock）

5. 功效



黃冰糖：中醫認為冰糖性甘、平。歸脾、肺經。具有補中益氣，和胃潤肺、止咳化痰、養陰止汗等功效。《本草綱目》認為冰糖最為滋補，因此，煎服補藥補品多選大塊冰糖。

白冰糖：或較多處理程序，功效略遜

6. 使用方法



黃冰糖：清甜滋潤具療效，還帶「上色」作用

白冰糖：味道帶甜，較易融化，烹煮方便

黃冰糖食譜：

黃冰糖適宜用於燉肉、燉滋補甜品等，不妨參考以下食譜：

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不論黃冰糖、白冰糖在超市都不難找到，以太古出品的冰糖為例，便分別有原蔗冰糖、單晶冰糖。按營養標纖顯示，原蔗冰糖較單晶冰糖多含鈣、鐵、鉀等礦物質，而後者勝在粒粒均勻小巧，易溶易控制。

以太古的三種冰糖為例，（左起）單晶冰糖、原蔗冰糖、迷你黃冰糖，營養成分有什麼分別？（鄒家鳳攝）

原蔗冰糖、單晶冰糖的營養成分（每100克計）

原蔗冰糖



熱量：396千卡

碳水化合物：98.7克

糖：98.4克

鈉：0

鈣：8.8毫克

鐵：0.4毫克

鉀：0.7毫克

產品簡介：以原蔗糖製造，帶獨特濃郁的甘蔗甜味及色澤，更保留了甘蔗原有之天然礦物質，健康有益。是製作各類中式甜品及巧燉各式佳餚的天然健康之選。

單晶冰糖



熱量：399千卡

碳水化合物：99.6克

糖：98.6克

鈉：0

產品簡介：全機械化生產，清潔衛生，色澤、水分含量及雜質含量均有產謹要求，糖純度則比黃冰糖高。其顆粒小巧易溶，分量均勻，味道清新。適合巧製甜品如雜果西米露、蛋白燉鮮奶。

＊白冰糖屬單晶冰糖，原蔗冰糖屬多晶冰糖，後者以較高溫熬煮，且反覆一至兩次或三至四次。



參考資料：今日新聞、明玥美食@YouTube、搜狐美食專欄《小乾倩倩的遊戲的美食》