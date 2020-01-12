【懷舊小食食譜】酸甜開胃冰糖葫蘆　8個貼士做出薄脆外皮！

農歷新年就快到，記者每年最期待的就是到年宵市場吃一串冰凍香甜的冰糖葫蘆，味道酸酸甜甜，開胃清爽，而且外表紅彤彤的，十分討喜。但早前食物環境衞生署（食環署）宣佈今年的年宵並不會設有乾貨攤位，而且只有少數的快餐檔攤，令記者逛年宵的意慾大大降低。加上之前有在年宵市場吃完冰糖葫蘆而感到不適的陰影，記者決定今年要自己親自動手，製作出乾淨衞生的冰糖葫蘆。

街買的冰糖葫蘆除了衞生問題成疑，其實它的口感亦不是太好，包裹著水果的糖漿要不是太硬，就是太黏口，跟理想中表層糖漿脆口，果肉爽口的效果相差甚遠。一位韓國的煮食YouTuber서담SEODAM便有獨門秘技做出完美的冰糖葫蘆，影片更有超過一千萬的觀看次數，不少網民看完都大讚「原來製作冰糖葫蘆的竅門有這麼多！」、「咬下去的聲音太療癒了！」

冰糖葫蘆的做法並不難，所需材料亦不多，但當中卻有不少需要注意的細節。（YouTube截圖)

材料: 砂糖 200克 水 100克 士多啤梨 8-10粒 橘 3-4粒 竹籤 適量

按圖看做法：

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冰糖葫蘆的做法看似簡單，但失敗率卻頗高，糖漿結晶起砂、糖漿裹得太厚都是常見的問題，對於以上的問題，SEODAM便在影片提及了以下的小貼士。

按圖看製作冰糖葫蘆的8個小貼士：

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除了冰糖葫蘆，年宵市場亦有不少懷舊小食。若果今年你沒有意慾逛年宵，亦可以抽空親自動手，製作出「小時候」的味道。

1. 椰汁砵仔糕

（詳細食譜：【椰汁砵仔糕食譜】街邊小食傳統風味 紅轉白如變魔法）

椰汁缽仔糕食譜

2. 芝麻卷

(詳細食譜:【甜品食譜】芝麻卷兒時玩物「黑菲林」 簡單重塑古早滋味)

芝麻卷食譜

3. 麻糍糖不甩

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麻糍食譜

影片來源:실패없이 '더' 완벽한 탕후루 만들기 (물엿x저울x온도계x) l a perfect tanghulu recipe l 서담(SEODAM)