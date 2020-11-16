電飯煲三餸一湯｜味噌洋蔥湯+牛肝菌燴飯+肉碎燜南瓜+冰糖燉梨

迷你廚具小巧慳位，其中的迷你電飯煲是大熱之選，由於體型輕巧，更便於控制一至二人飯量，不用將飯等隔夜，時常有新鮮飯可吃。當然傳統的大電飯煲也是難以取締之物，它堪稱廚房中的神器，煮、燜、燉、蒸、焗皆能；粥、粉、麵、飯、蛋糕皆精，一個電飯煲做妥三餸一湯並不困難。以下推介四道菜，用電飯煲搞妥，而且非常適合在涼快及乾燥的天氣中暖身散寒。

味噌洋蔥湯

味噌洋蔥湯更入味2招 降血糖益腸道減疲勞7大好處

味噌洋蔥湯，洋蔥待軟化後釋出更多糖分，才加其他配料及水煮湯。

電飯煲因為保溫的功能良好，用來煮濃郁的滾湯十分理想，特別是濃郁的洋蔥湯。想洋蔥湯更甜更入味，有2招必備。首先洋蔥要在熱的飯煲內先燜一會，待軟化後便可釋出更多糖分。洋蔥的顏色在持續加熱下漸轉為褐色，味道慢慢轉濃，並滲出更多香氣和甜味。其次，在煮湯的過程可蓋一張廚房紙，目的為了防止倒汗水滴入湯內令湯味變淡，謹記廚紙不要遮蔽氣孔，否則太多氣體積蓄在電飯煲內，滾熱的湯水隨即洩射噴出，增加燙傷機會。

電飯煲味噌洋蔥湯食譜

健康小貼士︰

洋蔥含有β-胡蘿蔔素、維他命C、礦物質及纖維等，對糖尿病及高血壓患者有不錯的保健效果。味噌蘊藏豐富蛋白質、鋅、礦物質及維他命，有助增強人體免疫系統健康，但含鈉量較高，不宜吃過量，與蔬菜同吃更佳。

按圖了解鑒別美味洋蔥的主要方法︰

+ 6 + 6 + 6

牛肝菌燴糙米飯

牛肝菌蔬菜燴飯 省時省力一煲過搞掂

牛肝菌蔬菜燴飯

自己飯盒自己煮，電飯煲好使好用，加個蒸架便煮出無窮菜式。將牛肝菌用熱水浸30分鐘，浸菇水留用煮飯，飯香更濃。以1:1的糙米和白米煮飯，放入蔬菜高湯、淮山粒、粟米粒後放上蒸架，加隻雞蛋，撳掣等食。

牛肝菌燴飯食譜

肉碎燜南瓜

素食肉碎燜南瓜 輕鬆免睇火30分鐘下飯家常菜

肉碎燜南瓜，南瓜可切細塊一些，用慢火或用電飯煲加蓋燜煮，10-15分鐘已經全熟。

電飯煲煮好飯，煩惱要開另一隻鑊來煮餸？大可在電飯煲內放肉、放瓜，快快手手燜餸佐飯。素肉碎燜南瓜，味道及口感好，可媲美真豬肉。在醃肉、煮肉的過程，當它真豬肉一樣便可。不用放太多醃料，醃大約5分鐘已「入晒味」！醃太久味道容易偏鹹。先將素豬肉放入電飯煲拌炒，冚蓋燜煮5分鐘，才加入南瓜，再次冚蓋煮約20分鐘完成。

素食肉碎燜南瓜食譜

健康小貼士︰

素豬肉的成分包括豌豆、非基因改造大豆、冬菇和米。每100克素豬肉含0毫克膽固醇和4.6克膳食纖維，飽和脂肪和膽固醇均是0，與一般未經烹調的豬肉碎（瘦肉佔84%）相比，素猪肉的熱量低68%。

按圖了解又綿又甜的南瓜鑒別方法及成因︰

+ 4 + 4 + 4

冰糖燉梨

冰糖燉梨配紅棗桃膠潤肺美顏 30分鐘電飯煲煮夠簡單

冰糖冰糖燉梨不用在梨內加水，隔水蒸就可以了，蒸燉自然會散出大量糖水。

「冰糖燉梨要加水嗎？」基本上不用在梨內加水，因為蒸燉期間有水蒸氣，梨和冰糖也有水分，蒸的時候水分自然會散出大量糖水，尤其集中於水梨底部，因此隔水蒸就可以了。製作冰糖燉梨時，宜挑選水梨，因為它的體積較大，挖空果肉後填入冰糖及已切粒的果肉，以文火蒸燉20-30分鐘，便是最簡易的作法。

冰糖燉梨食譜

健康小貼士︰