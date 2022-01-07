九層塔功效｜低卡礦物質豐富護血管助防癌　有一種煮法不宜多吃！

一提到到台式鹽酥雞，就會聯想到九層塔，兩者搭配，相當對味不過，台灣台安醫院營養師劉怡里表示，高溫油炸過的九層塔幾乎只剩下一點膳食纖維，又因菜葉吸油率超高，熱量驚人，不宜多吃。
值得注意的是，九層塔成分為丁香酚，但最近網路貼文誤植為具有動物致癌性黃樟素，進而引起不少討論。
為此，台灣食藥署出面澄清，九層塔所含辛香成份為Eugenol，中文名稱應該是「丁香酚」，而非「黃樟素」（Safrole）。許多植物含有丁香酚，而國際癌症研究組織（IARC）將丁香酚歸類為3類物質，動物致癌性不足或有限，而人類致癌性證據仍不足。
▼九層塔的6好處（按圖看清👇👇👇）
+7
相關文章：九層塔營養｜助抗癌消疲勞6大好處 保存營養最佳烹調法緊記快手
劉怡里說明，九層塔為常見的辛香料，被實際上被歸為蔬菜，但因具有濃郁的味道，幾乎很少獨當一面成為炒菜主角，而是當湯品或炒蛋的配角，以及民眾熟悉的鹽酥雞最佳伙伴。
劉怡里解釋，如果從營養角度來看，九層塔屬於相當健康的蔬菜，熱量低，含有豐富的礦物質（如硫化物），以及丁香酚（植化素），經常食用，有助於維護血管健康。
可惜的是，九層塔常被視為鹽酥雞的閨蜜好友，而形象大壞，劉怡里指出，油炸過後的九層塔幾乎沒有任何營養成分，只有一點膳食纖維。因吸油率太高，油炸後的九層塔菜葉幾乎可以與熱量劃上等號，建議民眾還是少吃為妙。
相關食譜：【九層塔煮蜆食譜】厚肉沙白配芳香九層塔 只需10分鐘新手必試
相關食譜：【九層塔煎蛋食譜】15分鐘做出台式家常菜 九層塔芳香又補血！
九層塔營養｜助抗癌消疲勞6大好處 保存營養最佳烹調法緊記快手炒飯食譜｜九層塔香煎三文魚蛋炒飯 步驟簡單色香味俱全！入廚貼士｜九層塔很快發黑難保存？網友傳授保鮮妙招用冰塊都得【九層塔煎蛋食譜】15分鐘做出台式家常菜 九層塔芳香又補血！養肺飲食｜營養師推薦6大食物護肺抗炎 淮山南瓜三文魚增抵抗力打邊爐｜火鍋怎樣吃得健康？低醣低脂6大飲食原則避選重口味湯底
延伸閱讀：
【本文獲「NOW健康」授權轉載。】