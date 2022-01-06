養肺飲食｜營養師推薦6大食物護肺抗炎　淮山南瓜三文魚增抵抗力

肺是人體最重要的器官，最重要的功能是攸關生命的呼吸。現在的生活環境空氣品質普遍不佳，像是汽機車廢氣、PM2.5、燃燒東西的煙等，這些空氣污染物都會刺激肺部，會影響肺部換氣、使得肺功能下降。



雖然我們可能難以避免這些空氣污染物，但可以從自己做得到的方面來保養肺部，像是出門時配戴口罩、多運動提升體能等。另外平常也可以吃一些有助肺部健康的食物，以下介紹營養師推薦的6種食物，幫助補充身體熱量與體力，部分的營養素能提高體內抗氧化、抗發炎能力，讓肺部在受到感染之前就有比較好的免疫力。

▼護肺6大食物（按圖看清👇👇👇）

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1. 山藥

山藥含大量優質澱粉和蛋白質，加上其內含維他命B雜、膽鹼、碘、鈣、鐵等成分，是身體不能缺少的無機鹽和微量元素。山藥更含有一種多醣蛋白質──黏質多醣（Mucilage），具抗氧化及免疫調節的功能。

2. 三文魚

深海魚類富含OMEGA-3脂肪酸，既能對抗發炎、增加呼吸道抵抗力，也能預防肺部氧化產生的壓力。

3. 南瓜

南瓜中的β-胡蘿蔔素是呼吸道黏膜第一道防線，可能有助於提升上呼吸道抵抗力、紓緩支氣管炎和氣喘的症狀。

4. 堅果

堅果屬於油脂類，OMEGA-3脂肪酸含量高，有助擺脫身體發炎，也很適合作為熱量來源。但建議選購無調味、越接近食物原味的堅果，才能吃進好的脂肪酸並減少身體負擔。

5. 番石榴

肺部的結締組織由膠原蛋白所組成，補充高維他命C的水果有助合成膠原蛋白，吃水果既補水也潤肺，每天一顆拳頭大的番石榴，就有近200毫克的維他命C。

6. 蘋果

蘋果含有一種多酚類──槲皮素（Quercetin），尤其是蘋果皮含量最豐富。在營養學中普遍認為是天然的抗組織胺，適度攝取能夠能紓緩氣管過敏現象，協同保護呼吸道。

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